El espíritu maldito

Esto que usted lee lo escribí ayer, 20 de noviembre, fecha que los devenires históricos marcaron a fuego y marcada ha quedado para siempre, fecha que no pasa desapercibida para nadie por cualquiera de esos devenires que la mantienen imborrable de la memoria histórica, porque un 20 de noviembre, pero de 1936, moría fusilado en el patio de la cárcel modelo de Alicante José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, partido político de ideología fascista, que en sus comienzos atrajo a gente tan importante e influyente como Dionisio Ridruejo, Ernesto Giménez Caballero, Agustín de Foxá, Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, Edgar Neville, Rafael Sánchez Mazas (suegro de Carmen Martín Gaite), Antonio Tovar (rector de la Universidad cuando el VII Centenario), los catalanes Martín de Riquer, Juan Ramón Masoliver y José Vergés, también Gonzalo Torrente Ballester, vividor de la causa falangista mientras la causa le fue útil, gente toda ella de mucho nivel que medía el abismo que lo distanciaba de ser un partido de mediocres y zarrapastrosos, por cierto, muy al contrario de lo que abunda ahora. Aquellos tiempos marcaron tendencias muy extremas, que o se está hoy muy puesto en ello o no se comprenden.

Pues aquel mismo día de aquel mismo año (20 de noviembre de 1936) moría también, asesinado por una bala "amiga" que le entró por la espalda, Buenaventura Durruti, líder anarquista, de mucho carisma, duro e implacable con los suyos que se lo quitaron del medio en cuanto la ocasión se lo puso a huevo. Durruti dijo de Primo de Rivera al saber que un tribunal popular le había condenado a muerte: "Considero una insensatez y un error capital condenar y fusilar a José Antonio en estos momentos [...] Con la muerte de José Antonio, si llega a consumarse, morirá también toda esperanza de reconciliar a los españoles antes de muchas décadas". Militaban en extremos absolutamente opuestos y es posible que por eso en muchos puntos difíciles de concretar se tocaran. El mismo tiempo que a José Antonio, le quedaba de vida a Durruti, a quien los acontecimientos le dieron la razón al verse cumplidos sus temores.

Esta fecha quedó en la memoria por la muerte de aquel, no por la de éste, durante cuatro décadas, hasta que una vez muerto Franco, que era el obstáculo, ese mismo día (20 de noviembre) pero de 1975 se iniciaba el proceso hacia aquella reconciliación que, no solo por la muerte de José Antonio, también por la de Durruti y por la de muchos miles de españoles más, no pudo entonces ser. Esta vez se consiguió gracias a un sentimiento compartido que pasó a la historia como "espíritu de la transición", que después de cuatro décadas asentado (no obstante los golpes recibidos) comienzan a percibirse en él síntomas de agotamiento. Espíritu maldito que a tantos espanta, al que parece haberle llegado su momento, siendo muchos quienes andan como hienas hambrientas esperando hincarle el diente hasta sus últimas consecuencias.

Para éstos se acabó la indeseable reconciliación, el espíritu de la transición tuvo su momento, ese momento ha llegado a su fin y ya es hora de dar paso a lo que venga detrás, y lo que viene es la vuelta al principio de esta historia con la intención de que ni se repita ni conste (por ley) en la historia, aplicando ahora la misma fórmula que se aplicó entonces, pero en sentido inverso, de lo que se deduce que si la causa de todo esto fue una dictadura, otra dictadura podría ser su consecuencia.

Cataluña es hoy el ejemplo más claro de todo esto, solo con ver a Quimtorra al frente de toda esa patulea que encarna la raza superior, allí donde la reconciliación no existe en la mente de ninguno de ellos y la convivencia se hace tan difícil que nadie se atreve a cultivarla por el alto riesgo de salir trasquilado del intento. También ocurre en otras partes de España, cada vez en más, alentado por quienes no vivieron aquello. Así están las cosas ochenta y dos años después de aquel 20 de noviembre que, al paso que van, si no ponen remedio acabarán por no tener solución.