Nuestra Autonomía

El pasado 9 del corriente, se celebró en el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, un emotivo acto conmemorativo de los 35 años del Estatuto de Castilla y León, al que fuimos invitados todos los que habíamos tenido el honor de haber sido procuradores en Cortes, en un número superior a cuatrocientos

Bajo el bellísimo artesonado mudéjar de la iglesia, intervinieron todos los ex Presidentes de las Cortes de Castilla y León y, finalmente, lo hizo la actual Presidenta Silvia Clemente Municio.

El tono de todos ellos fue tan similar en ponderar y elogiar los años trascurridos en nuestras Cortes, que ni por asomo se entreveía la procedencia o afiliación política de cada uno de ellos.

Silvia Clemente, destacó también "la grandeza y extraordinaria aportación de Castilla y León a la historia de España y de Europa. Un pasado que se une a nuestro presente como valor esencial de nuestra identidad como pueblo, que nos singulariza como región cargada de un potencial de futuro que debemos seguir preservando y acrecentando". Y, para colmo, se nos obsequió a todos con un bellísimo azulejo del artista segoviano Mariano Carabias, representando nuestra salmantina Torre del Gallo, de la Catedral Vieja.

Posteriormente, tuvimos ocasión de confraternizar en torno al clásico vino español y así comentar lo que habían dicho los ex Presidentes, todos de forma brillante y acertada. Concretamente, Dionisio Llamazares nos recordó en una alusión directa a la situación catalana ¿Qué si no seríamos capaces de resolver dialogadamente el conflicto?, y que es sin duda la pregunta del millón.

Pero la verdad es que hablamos de lo nuestro y del orgullo de ser castellano leoneses, que no es poco, en una región con graves problemas pero a su vez cargada de potencial de futuro, como señaló nuestra actual Presidenta.

Ya en nuestra historia, Castilla y León fueron las artífices de la unidad de España, junto con Aragón, a la que, quieran o no, pertenecía Cataluña. ¿Tendremos que volver a revisar nuestra historia para que esta unidad se mantenga?. Y cuando digo revisar, me estoy refiriendo a que nuestro ejemplo siga vivo, puesto que, como señala muy acertadamente Javier Cercas en su novela "El impostor", "el pasado no pasa", y, por ello, este pasado que sigue presente debe servir, y tiene que servir, de plataforma para el futuro, quieran o no los fanáticos que ya sabemos.

En definitiva, nuestra Autonomía debe cumplir el mandato que su pasado le otorga recordando también a Demetrio Madrid en su intervención en el Congreso de los Diputados al aprobarse el Estatuto que ahora conmemoramos, cuando pronunció aquella famosa frase de "Castilla – León y cierra España".

Una España que por muy abierta que esté al mundo, debe velar porque su unidad esté cerrada. Buenos días y buena suerte.