Otro globo sonda

No sé por qué, pero barrunto que las declaraciones de ayer del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en las que no descarta un adelanto de las generales al domingo 26 de mayo, tienen toda la pinta de ser un nuevo globo sonda, de los muchos que lanza este Gobierno para entretenernos o como una fórmula de amenazar a sus socios, fundamentalmente a los podemitas, que no quieren elecciones ni muertos. De hecho, el partido de Pablo Iglesias ya ha convocado de urgencia el viernes a su consejo político, porque sus mayores enemigos son ellos mismos, que están todos peleados con todos.

Dicho esto, estaría bien que no estuviéramos votando todo el día en este país, porque acabamos hasta la coronilla de tanta fiesta de la democracia. Nos harían un gran favor a los ciudadanos que estamos cansados de campañas electorales y de escuchar las mitineras y falsas promesas electoralistas a lo largo de quince días.

Sería un detalle que los políticos, lejos de los intereses partidistas o de si los sondeos les son favorables, pensaran alguna vez en los electores, en facilitarnos la vida y no hacernos enfadar acudiendo a los colegios electorales una vez y otra porque ellos son incapaces de llegar a acuerdos.

Pero la fecha lanzada por la mano derecha —o izquierda si lo prefieren— no la veo, entre otras razones porque concentrar todas las elecciones en un solo día es harto complejo. Resulta complicado para muchos electores poner las cruces para elegir a los senadores, como para pedirles que elijan cinco sobres distintos: ayuntamientos, comunidades autónomas, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

Yo creo que ayer Ábalos, el hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE, ha querido amedrentar a sus socios porque ve cada vez más difícil sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. No es que haya tirado la toalla, es que para aprobar ese bodrio de borrador económico, cuestionado por todos los expertos de dentro y de fuera, por los organismos europeos, por el empresariado, por los autónomos€, necesita hacer muchas más concesiones a los golpistas catalanes o a los amigos de los terroristas de Eta.

Pero no solo es la cuestión presupuestaria. Es que al "presidente soy yo" le tiene que resultar desquiciante dirigir los destinos de España a golpe de decreto ley o de ocurrencia pasajera y con casi la mitad de sus ministros tocados por las continuas contradicciones en las que han incurrido: la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por las amistades peligrosas con el excomisario Villarejo, o los titulares de Ciencia, Pedro Duque; Cultura, José Guirao; o la de Economía, Nadia Calviño por manejar sociedades interpuestas para pagar menos impuestos. Algo que ya le costó la dimisión al brevísimo Màxim Huerta.

Seguramente todos los señalados creyeron que lo estaban haciendo bien, pero las fonotecas y las hemerotecas traicionaron a Pedro Sánchez, que recién elegido secretario general del PSOE afirmó sin titubeos que si tuviera en su ejecutiva a un responsable político con una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le tocaba pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera del órgano de dirección. Y no solo eso, sino que lo asumió como compromiso ante los ciudadanos. Pues ahí le tienen, con medio Consejo de Ministros con sociedades y no se ha ido más que el pobre Màxim y la exministra Carmen Montón, aunque se marchó porque la pillaron con el plagio del trabajo de fin de máster.

Entiendo que el pobre Sánchez se tenga que liberar de las contradicciones internas cogiendo un avión para ir de cumbre en cumbre o mismamente para disfrutar de un concierto con amigos. Y también comprendo que tenga que repetir continuamente que el presidente es él, porque hay días que ni él mismo se creerá lo que le está durando su estancia en La Moncloa.

Pero a pesar de la disparatada existencia del presidente, sigo sin creerme que haga coincidir las generales con el resto de las elecciones. Él tampoco.