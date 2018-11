Más que con la estricta realidad, fantaseando con esos diez intensos días que Ava Gardner aterrizó en Madrid en 1961, Paco León ha construido con la ayuda de la guionista Anna R. Costa, una divertidísima serie que seguramente refleja todas nuestras contradicciones, mejor que buena parte de las películas rodadas en aquellos años con la pretensión de retratarnos. Su título es "Arde Madrid". No se la pierdan.

Las caricaturas tienden a exagerar nuestros defectos, pero también a hacerlos visibles a quien se siente incómodo con ellos y se coloca la piadosa y caritativa venda ante los ojos. El discurso de Inma Cuesta a sus alumnas en el papel de Ana Mari con el que comienza la película, advirtiéndoles que deben prepararse para hacer felices a sus hombres, acaba (no voy a destriparles el final), ocho capítulos más tarde, cuando suena en los títulos de crédito el clásico "Alguien cantó", trasladado al lenguaje de la rumba catalana por El Pescaílla, ya con Lola Flores sumándose en los estribillos para comerse a su marido con patatas convertida en esa Faraona que retira al esposo de la farándula y lo encierra con llave en casa.

Lo que sucede entre esos dos extremos es la vital y apasionada Ava Gardner, interpretada por la voluptuosa Debi Mazar, volviendo del revés al Madrid noctámbulo con sus ganas de bebérselo todo y cepillarse a cualquier españolito con bigote y traje de luces que se le ponga a tiro. Confusos caballeros que creen seducir a quien simplemente les usa como un clínex para pasar una noche intensa de fiesta y rellenar de locura esos huecos libres que deja la excelencia de su trabajo como actriz, o el disfrute del talento de la gente que le rodea, sea la literatura aventurera de Hemingway o la voz sedosa de Sinatra.

Por ahí andamos intentando abrirnos camino con el retrato del Caudillo detrás de unas cajas de botellas de whisky rellenadas con agua, un combo flamenco que bate palmas, los diez mandamientos de la Santa Madre Iglesia, la chacha embarazada, la pareja de la Guardia Civil pidiendo una autorización y nuestro miedo y nuestras ganas de ser tan libres como la hermosa americana que se columpia en la mecedora diciendo enigmáticamente: "Me gusta España porque tiene todos mis defectos".