Ablaciones

Cada vez que me preguntan si soy feminista no solo certifico que lo soy desde los tiempos en los que no existía la palabra "sororidad", ni había ley de violencia de género y no estaba bien visto siquiera mencionarlo, sino que insisto en que no puedo entender que en el siglo XXI haya quien no se declare feminista, sea hombre o mujer. ¿Es que acaso puede haber hombres o incluso mujeres que no respalden la equiparación de derechos? ¿En nombre de qué? ¿De la cultura? ¿De la religión? Y en ese caso ¿no están en contra de nuestra Carta Magna, que defiende la igualdad?

Sorprende pensar que, por desgracia, son muchas más personas de las que creemos las que atentan constantemente contra los derechos de las mujeres en nuestro país. Y aunque parezca abominable, la cultura y la religión suelen estar detrás de su modo de pensar y de sentir y de sus actuaciones.

El caso de Aminata, madre de una niña que se ha salvado de la ablación, gracias a su empeño y determinación, me ha hecho reflexionar sobre cuántas, como ella, nacidas en España y españolas por tanto, pero de otras procedencias, como es el caso de la familia de Aminata, de Mali, sufren atrocidades contrarias a nuestra legislación. A Aminata, en su día, antes de venir a España, le seccionaron el clítoris y los labios vaginales y luego la cosieron; eso supondría, además de la falta de placer o satisfacción y la tragedia en el parto, unos enormes dolores de regla, fundamentales en su tierra, donde a la mujer que no le duele, acaba señalada.

Ella que ahora vive en Valencia y que en su día fue casada a la fuerza y que ya no entiende las cosas como en su país, no quería, de ningún modo, que mutilasen a su hija. Sus familiares, vecinos y amigos se escandalizaron cuando anunció que lo impediría.

Incluso se sintieron traicionados. Pero Amina no se amilanó. Ella pudo evitar la ablación de su hija, pero siguen siendo infinidad de niñas las que viajan desde España a los lugares de origen de sus familias, para ser salvajemente mutiladas.

Y lo peor es que son muchas las madres y las propias hijas las que quieren que así sea —ellos, por supuesto están todos de acuerdo—, porque eso implica ser mujer, estar preparada para casarse, ser limpia€ Los problemas de incontinencia urinaria, de dolor constante, de trauma eterno o infección e incluso muerte no se contemplan. Dan igual. Es lo que hay. Lo que ha habido siempre. Y lo que, por desgracia, sigue habiendo en el siglo XXI incluso para niñas españolas, a las que nuestra Constitución no es capaz de proteger de los suyos.