Crucifícale

Hace más de 2.000 años colgaron en tres maderos a tres hombres. Cada uno con su verdad y su realidad, los tres juzgados por el sistema, mientras la masa reía la gracia€

"En el principio era la Palabra y la Palabra era Dios"€ En tiempos de mi abuela la palabra era escritura, cuando alguien daba su palabra el trato estaba cerrado, hoy ni lo escrito vale muchas veces nada.

Mi Obispo y Pastor no decía ni palabra, por más que le incitaban a ello. No me extrañaba, ni me sorprendía, lo entendía aunque no lo compartía, o sí. No lo sé. Como yo no soy él, ni ocupo, ni puedo, ni quiero ponerme en su lugar, no tengo nada que valorar. Ahora bien, hablando se entiende la gente. El problema es que muchos de los que reclaman la voz del obispo no quieren entender y mucho menos resolver, creando más sombras que luces. Aquí hemos convertido lo de menos en lo de más y lo de más en lo de menos. Los artistas principales, desgraciados los dos, cada uno por la parte y en la medida que le toca, son ahora teloneros, mientras que el Obispo se convierte en protagonista principal, pasando a ser problema cuando debería ser la solución. Qué alguien ponga cordura desde la humildad, la honestidad y la integridad.

No hay derecho a que corran ríos de tinta mientras tres personas, una especialmente, se ahogan en un mar de sentimientos. La situación no puede ser más cruel, apelo a la misericordia entrañable de Dios y a la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española de los años 90 sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad: "la verdad os hará libres".

La duda es ¿Dónde está la verdad? Está en la realidad y la realidad manda. En esta triste historia una verdad es que se está jugando con el dolor, el sufrimiento, la angustia,€ los sentimientos de muchas personas, especialmente de tres. Desgraciadamente la cadena rompe por el eslabón más débil y quizá por atacar a la Iglesia, tres seres humanos, y los que no sabemos, como hace más de 2.000 años pueden morir víctimas del sistema mientras la masa ríe la gracia.