Todo es de color

Me gusta esa predisposición salmantina para salir a la calle por una buena causa. Con el asfalto aún caliente de la marcha verde contra el cáncer llegó ayer la roja a favor de Aviva, que canaliza la integración de personas con discapacidad, y de nuevo miles de salmantinos echaron a andar y correr mil pasos y los que hicieran falta. De todas las edades. Fue una imagen fantástica la de Salamanca desalojada de coches el domingo y ocupada por peatones. ¿Podría repetirse? ¿Podría ser que cada domingo una arteria fuese peatonal para hacer en ella lo que quisiéramos? Es una idea como otra cualquiera. También ayer hubo una ocupación negra, que es el color de la capa de aquí. Centenares de capistas tomaron la ciudad luciendo prenda dentro y fuera de sus monumentos --en el Paraninfo hubo tuna y capa para el rector, Ricardo Rivero—detrás de sus estandartes, dejándose ver en bares y comercios, y compartiendo misa en la Catedral Vieja, que ofició Manuel Muiños. Y hoy, la luz tomará la fuente de la Puerta de Zamora y la fachada del Liceo para llamar la atención sobre los abusos sexuales a niños. Menos mal que para los pederastas existe el Código Penal, porque si la pena dependiera de la indignación de la gente les pasaría cualquier cosa. Hoy podría ser un día para batir un récord Guiness, para que los varones dijésemos aquí estamos (es el Día del Hombre, créaselo), ocupásemos una plaza con partidas de ajedrez y descubriéramos un monumento al retrete, que es un servicio de que carecen muchos seres humanos y así se recuerda hoy en el mirobrigense y genial Museo del Orinal, del no menos genial y añorado José María del Arco, "Pesetos". Porque todos estos motivos dan forma al santoral civil de este lunes, que nos acerca cada vez más al territorio navideño. De hecho, este viernes se festeja del ya popular black friday, que concentra un interesante porcentaje de ventas navideñas y hemos importado de los Estados Unidos. Una cita comercial que ya marca el inicio de la campaña navideña.

Esquivando a corredores y capistas di ayer con una joya bibliográfica: la Guía Michelin de 1917. No daba estrellas, lo que me recuerda que este es el mes de las gastronómicas estrellas, así que suerte a los aspirantes (tengo varios) y también a Víctor Gutiérrez, que la ostenta. No concedía estrellas aquella guía, repito, pero sí informaba de lugares para dormir, comer y aparcar el coche. La obra es, de hecho, una relación de rutas y un manual de reparaciones del coche. Y tenía sus recomendaciones turísticas y en el caso de Salamanca se informa que la visita a los monumentos principales conllevaba la entrega de una propina al conserje correspondiente, igual que entrar en la población exigía pasar por el fielato y pagar una peseta. La Guía, por cierto, costaba dos. Y en cuanto a alojamientos, recomienda el Hotel Comercio (Plaza de los Bandos) y el Hotel Términus (Calle Toro esquina a la Calleja). El primero parece que era de más empaque y por eso detalla que el desayuno costaba una peseta, la comida tres con cincuenta, y la habitación cuatro pesetas por día. Parece mentira que el mundo pensase en viajar en 1917 con los países matándose en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuyo final recordamos y hace unos días escribimos de ello.

Con cuánta razón Alba Molina, hija de Lole y Manuel, que actuaron aquí varias veces, cantaba anoche en el Juan del Enzina que todo es de color.