Los reyes de la bronca

Hay gente que ha llegado a la política para contribuir a hacer mejor las cosas, con la intención de aportar su grano de arena para crear una sociedad mejor. Creo que son la mayoría de quienes ahora mismo se sientan como nuestros representantes en las instituciones locales y provinciales de Salamanca. Y junto a ellos ha crecido otro tipo de políticos, aquellos que iban a traer savia nueva y otra forma de entender la vida pública pero que a la postre hemos comprobado que no vienen a añadir sino odio, ánimo de revancha (de no se sabe qué guerras perdidas) y conflicto continuo en todos los frentes.

Estos concejales y diputados de los que les hablo fueron votados, seguramente con toda la buena intención, por ciudadanos que se sentían decepcionados por la respuesta de las administraciones a la madre de todas las crisis que estamos en trance de superar. Ellos recogieron la ola del descontento ante los recortes, la corrupción, el incremento del paro y la degradación del empleo. Confiaron en ellos los salmantinos más castigados por el hundimiento de la economía y también un buen puñado de intelectuales que confiaban en una nueva forma de hacer política, más limpia y eficaz.

El cabreo y la esperanza les otorgaron los sillones en los que se han asentado desde hace más de tres años, pero, en lugar de asumir el reto de cambiar las instituciones para mejorarlas, han traicionado sus raíces y no solo se han instalado en lo más alto de la casta que tanto criticaban, sino que todo lo que han aportado a la vida de los ciudadanos se resume en una palabra: bronca. El día que salga un salmantino a reconocer una mejora en su trabajo, en su salud o en su vida cotidiana debida a la acción de estos señores, habrá que organizar un gran festejo.

Mientras su líder supremo sigue disfrutando del casoplón de más de seiscientos mil euros (cien millones de pesetas, señores) en La Navata, sus representantes en la tierra salmantina reparten la jornada laboral entre las protestas callejeras y los juzgados. Y si les sobran unas horas entre manifa y denuncia, acuden a los plenos del Ayuntamiento y la Diputación para enmierdar un poco la vida política.

Las últimas contribuciones de los representantes de Ganemos, marca blanca de Podemos en nuestra capital, han sido blasfemias e insultos. Nada nuevo. Si hay alguna novedad es que en esta ocasión parece que la Justicia ha posado sus ojos vendados sobre uno de sus líderes y está a punto de imponerle un castigo por calumniar a dos policías nacionales que no hacían sino cumplir con su deber. Se trata de Gabriel de la Mora, que como abogado, debería ser consciente de la gravedad de sus acusaciones a los agentes del orden, los mismos que él y sus compañeros querían apartar de la vigilancia de la noche salmantina para favorecer el clima de impunidad y borroka en el que se sienten tan a gusto. Pero De la Mora parece no tener el menor remordimiento como consecuencia de sus errores, quizás porque está acostumbrado a que todo lo que sean excesos de la izquierda gocen de bula en nuestro país. El juzgado nos dejará claro si tiene o no razón en su confianza.

Una compañera suya, Pilar Moreno, blasfemó hace poco en un pleno del Consistorio de la capital, y tampoco debe extrañarnos, porque la ofensa y la provocación forman parte de su forma de entender la política, que para ellos no es ni más ni menos que la continuación de la guerra por otros medios.

Faltaba Gabriel Risco, el otro baluarte de la intelectualidad de esa izquierda exquisita arrejuntada en Ganemos, y en la última sesión del pleno municipal se sumó a la campaña de ataques barriobajeros acusando al PP de Alfonso Fernández Mañueco de pertenecer al "bloque populista de Salvini, Trump y Le Pen". Semejante estupidez no encuentra inspiración ni en Lenin ni en Stalin, como sugirió en la misma sesión el teniente de alcalde popular, Fernando Rodríguez. Aquellos señores, grandes dictadores y genocidas, eran mucho más listos.