Gobernar por decreto

Una moción de censura en España ha de ser aprobada por mayoría absoluta (Artículo 113). Se suele afirmar que en España la moción de censura es "constructiva", lo cual indica que ha de ir unida a una propuesta de nuevo Presidente. En otros países democráticos (y en España durante la Segunda República) se puede derribar al Gobierno sin plantear una propuesta alternativa.

Sea como sea, la moción de censura que llevó a La Moncloa a Pedro Sánchez fue todo menos constructiva, pues se aprobó con el único fin de echar a Rajoy. El Gobierno monocolor que a continuación formó Sánchez no ha contado hasta la fecha sino con el único apoyo firme del PSOE (84 diputados). Los otros apoyos parlamentarios que ha tenido sólo han sido puntuales. De ahí que su gobernación se haya nutrido de brindis al sol, como la exhumación de Franco, la amenaza con una nueva e infumable ley de "memoria histórica" u otras ocurrencias. Pero, por ejemplo, de nuevos Presupuestos, nada de nada.

Por otro lado, al estar en minoría en la Mesa del Congreso, quienes apoyaron la moción de censura pueden ver paradas allí una tras otra sus iniciativas legislativas (incluidas las del Gobierno) que al PP y a Ciudadanos no les gusten. Todas aquellas iniciativas legislativas menos aquellas que se inicien mediante un decreto-ley. Así las cosas, el Gobierno ha de escoger entre tres opciones: a) convocar elecciones; b) gobernar por decretos-ley; c) no hacer nada.

Dispuesto a estirar todo cuanto pueda el tiempo que ha de habitar en La Moncloa, Sánchez no parece dispuesto a convocar comicios generales aunque lo aspen, por lo tanto ha de refugiarse en el decreto-ley, pero la Constitución es muy restrictiva al respecto (artículo 86):

»En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes [€] Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados€

Aparte de que los decretos-ley (mismo artículo 86) no podrán afectar a las instituciones básicas del Estado ni a los derechos del Título I.

Es fácil deducir que el Gobierno sólo podrá recurrir a este restringido procedimiento cuando cuente con la anuencia de los separatistas (¿la subida del salario mínimo?) pues nadie parece dispuesto, fuera de Podemos, a facilitarle las estancia en la quintería que hoy ocupa Sánchez con tan pocos diputados de apoyo directo.

Claro que siempre puede recurrir a la opción c) y no hacer nada y dedicarse a viajar fuera de España, lo cual tampoco está tan mal.