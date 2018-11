Giral en Salamanca

El azar ha puesto en mis manos la biografía de José Giral, ministro de Marina y de Estado de la II República, vecino de Salamanca durante quince años, antes de irse a la Universidad de Madrid. Aquí fue catedrático de la Universidad y con farmacia en la Plaza Mayor. "La vida y obra de José Giral Pereira" es el titulo del libro que escribió su hijo Francisco, nacido en nuestra ciudad, en 1911. Sólo le dio tiempo de elaborar cinco capítulos y los tres últimos los dejó en esquema. El capítulo dedicado a Salamanca tiene vivo interés, así como los relacionados con la República y la guerra. Por sus páginas desfilan personajes salmantinos del primer tercio del siglo XX: Unamuno, Dorado Montero, Casimiro Cañizo, Hipólito Rodríguez Pinilla y tantos otros con los que el padre del autor del libro compartió tertulia, paseos y excursiones por la provincia. En la Universidad enseñó química y en la farmacia realizaba fórmulas magistrales, en el café Novelty practicaba el proselitismo republicano.

Cuando Unamuno iba a visitar a sus padres, cuenta el autor, que a los niños nos obligaban a guardar estricto silencio, para no molestar al rector. La gente menuda lo mirábamos con recelo. De mayor Francisco se familiarizó con la obra de don Miguel y llegó a considerarlo: "la figura más importante del pensamiento español". Otro personaje por el que su padre sentía verdadera admiración era por Dorado Montero, catedrático de Derecho Penal, sobre todo por su calidad humana. A propósito oí contar a un profesor de derecho, antítesis del penalista, cuyo nombre me reservo, para que me siga hablando la familia, esta anécdota de que estando D. Pedro en un examen oral de un repetidor, el alumno perdió los nervios y le espetó al catedrático: "Usted no sabe donde tiene la mano derecha" y el profesor le contestó: "pero sí sé del pie que cojeo". Siendo niño un cerdo le comió la mano y un carro le dejó cojo.

José Giral nació en Cuba. A la muerte prematura de su madre, tuvieron que traerlo a España. Se crió al amparo de la familia paterna, especialmente de una tía soltera. Estudió el bachillerato y la carrera de farmacia en Madrid. Creó junto con Azaña los partidos Acción Republicana y un poco más tarde Izquierda Republicana. No es fácil hacerse con este libro editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, si alguien le interesa leerlo tiene a su disposición el ejemplar, que yo he manejado, en la Biblioteca de Temas Salmantinos del Archivo Provincial de la Diputación.