Todos los días del año

Avanzamos hacía el Día del Niño atravesando noticias diarias de pederastas, abusos, acosos, maltratos infantiles, drogas, hambrunas, abandonos€No es que haya que celebrar un día del niño, lo suyo sería hacer de ello cada día del año siquiera porque ellos son el futuro, como se dice tantas veces cuando se habla de la Ciudad de los Niños implantada en Carbajosa de la Sagrada y Villamayor, una iniciativa que pretende que los niños sean escuchados en las instituciones. Gracias a ella se realizan proyectos que han mejorado los pueblos y además se ha comprobado que en sus plenos no hay insultos y van al grano para salir corriendo a divertirse. Cuando se dice que los políticos son como niños, se les insulta a estos: ya quisieran los políticos, y nosotros.

El Día del Niño es el de Juan Picornell, aquel niño sabiondo que se examinó con tres años en la Universidad de Salamanca, un hecho que documentaron Meléndez Valdés, José Iglesias o el propio padre, que pasó lo suyo por ser liberal, ilustrado y reformador en tiempos absolutistas; hombre vinculado a la Universidad de Salamanca, por cierto. Estuvo a punto de ser ejecutado varias veces y su hijo, nuestro Juanito Picornell, acabó en un Hospicio condenado a no leer y ni aprender (literal), luego fue acogido por su tío Lucas Picornell en Mallorca, donde se casó con una cubana, dirigió el periódico liberal de la isla balear y terminó sus días en Cuba. ¡Qué menos que poner en el cartel de la calle su condición de niño! Pero ese Día del Niño es también el del niño que juega con un avión en el Paseo de Carmelitas, obra de Agustín Casillas, que recuerda que el juego es un derecho del niño, ni respetado entonces ni en algunos casos, ahora. Lázaro, igualmente representado por Casillas junto al ciego, era un niño cuando comenzó a ganarse la vida, algo habitual hasta no hace mucho, rechazado hoy en los derechos del niño. Se echan de menos niños alrededor de la escultura dedicada en Morille a las maestras rurales, obra de José Antonio Elvira, como los que dan forma al conjunto familiar de Juan Pérez González y Marino Amaya. Hay niños en los monumentos a San Juan Bosco, de Severiano Grande, y Marcelino Champagnat, Valeriano Hernández, y está el Niño que porta San Cristóbal a hombros. Aunque a mí el niño que más me impresiona es el que protagoniza el recuerdo a las víctimas del accidente de Muñoz, realizada por Andrés Gutiérrez González. Un niño que representa a los treinta fallecidos en aquel dramático accidente del 21 de diciembre de 1978. El monumento se inauguró en 2004. Un niño que pone su mano para dejar su huella junto a otras treinta, indicando que se salvó, pero no olvida a sus compañeros. También los niños son víctimas de accidentes de todo tipo, evitables o no, y de guerras o acciones terroristas. Todos los días. Así que todos los días deberían serlo del niño.

Lo realmente terrible es que somos los adultos los causantes de las desgracias infantiles. Sí, también de pensamiento, palabra, obra y omisión. Los adultos, encargados del cuidado y protección de los niños, los convertimos en víctimas y les dejamos marcados para toda la vida, por eso, determinados delitos cometidos sobre niños nunca deberían prescribir. Jamás.