Si veinte años, como dice el tango, no son nada, imagínense ustedes lo que son tres días (anteayer, ayer y hoy), pues muchísimo menos que nada. Sin embargo han sido suficientes para que una vez completado sin incidentes mi aterrizaje forzoso en este nuevo campo de batalla por el que desde anteayer me muevo, me diera cuenta nada más tomar tierra que de nuevo no tiene nada, que es el mismo que acababa de dejar atrás, el mismo de siempre por el que se mueven los mismos de siempre, y que mi aterrizaje no fue tal cosa sino solo un paso adelante. Vamos, que nada ha cambiado y todo sigue igual.

Pero hay un pequeño detalle que marca cierta diferencia, mero efecto de percepción de las cosas, solo eso, y es que desde fuera (que es desde donde ahora estoy) no se ve ni mejor ni peor sino diferente. Tengo delante de mí los mismos escenarios, por los que se mueven los mismos artistas, con la misma letra y la misma música, o sea, con la misma canción para el mismo público que, aburrido ya, comienza a hartarse de tanto más de lo mismo.

No veo la televisión porque no tengo, es un chisme poco recomendable que no tiene sitio en mi casa, pero oigo la radio y leo la prensa (papel y digital) que me ponen al día de lo que pasa y, la verdad sea dicha, la vida sigue igual. En estos tres días nada ha cambiado, lo cual no deja por eso de ser preocupante, porque el inmovilismo, dadas las circunstancias actuales, es demoledor, y todo hace indicar que la política imperante sigue inalterable su curso hacia el desastre, que se ve venir y se nota cada día más cerca.

Los trapicheos se suceden y, como hasta el momento rentabilizan, van a más. No se paran en barras y si trascienden les da igual. El hecho de que la actividad política se limite y se centre toda ella en arreglar sus asuntos a costa de lo demás y de los demás, a merced de quienes nos gobiernan y éstos a merced de quienes los dejan gobernar, resulta que cuanto más activos se les ve más olvidados nos tienen, y ahora, con las elecciones andaluzas a la vista andan de cabeza, a dentelladas entre ellos para abrirse hueco, siendo lo único que les preocupa. Lo demás que espere.

El resultado electoral de las andaluzas les quita el sueño, el crédito político (por los suelos) está en juego, ellos son los primeros en ponerse a sí mismos en duda y por mucho que digan unos y otros y por mucho que el PSOE cocine a su favor de manera grotesca los resultados de las encuestas, es la prueba de que nadie las tiene todas consigo, y aquel desconfía de su aliado tanto como este de aquel, esto entre amigos, porque entre enemigos imagínenselo. Y la campaña andaluza, que es la madre del cordero de la actualidad política, acaba de empezar, con que mejor es no pensar en lo que nos espera hasta al 2 de diciembre.

La actualidad es suya, la acaparan por completo. Que si este, que si aquel, que si el de más allá..., cada cual con sus ocurrencias. La más rocambolesca, la de Iglesias, que quiere hacer campaña por las cárceles andaluzas, o sea, recorrer Andalucía de punta a cabo dando la murga de trullo en trullo. La idea no es de extrañar por venir de quien viene, otra cosa es que acabe consiguiéndolo, que no me extrañaría en un país echado a perder por un Gobierno del que se puede esperar cualquier genialidad por aberrante que sea (ejemplos nos dan todos los días) con tal de que su presidente pueda seguir durmiendo en La Moncloa cinco minutos más. Gobierna a golpes de arrogancia, de chulería, de torpezas€ lanzando órdagos y alarmando sin cesar. La estrategia es crispar, porque quien crispa perturba y todo aquello que perturba desorienta y el desorientado se pierde. Anteayer puso fecha de caducidad a los coches convencionales, ayer a todas las centrales nucleares, hoy a lo primero que se le ocurra, ya veremos a qué... (enfilada tiene a la educación concertada, que piensa poner bajo control de comisarios políticos) y lo hace al buen tuntún, sin alternativas, que ya se irán improvisando sobre la marcha, porque el tiempo les sobra pese a ser de lo que más escasos andan y en falta echan, de ahí las prisas arrolladoras que se llevan todo por delante. Y a esto le llaman gobernar.