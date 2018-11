Ha empezado la campaña de las elecciones andaluzas y ya brillan las navajas, no sé si barberas, para afeitar en seco a los adversarios, o cabriteras para despellejarles. Susana Díaz, que tiene todas las papeletas para ganar, abrió plaza ayer mañana en la tele que es de todos pro desde el nombramiento de Rosa María Mateos es más bien la del gobierno y sus vergonzantes socios. Después de tantos años como Franco en el poder —como diría Isi Escobar, una jartá—, en pleno juicio del caso más grave de corrupción (los ERES), y con el índice de paro mayor de Europa —sobre todo juvenil—, la candidata del PSOE, va, coge y dice que los del PP son unos marrulleros, porque esgrimen esas cuestiones en los albores de la que se anuncia campaña a sangre. ¿Pero miarma, de que quieres que hablen? ¿Cómo pretendes que se anden a cencerros tapados, con tus dos predecesores en el Palacio de San Telmo —Chaves y Griñán—, en el banquillo, y puede que mañana en la churra? ¡El paro y la corrupción son las dos cuestiones que más preocupan a los españoles y a los andaluces! Y tú, simpaticorra, que blasonas de no tener mancha alguna (ojo, en tus cinco años), tuviste una docena de cargos durante aquel ignominioso periodo. Pero sonriendo, como le pedía Julián a la Pantoja —"que se jodan, dientes, dientes"—, queriéndo privar a los adversarios de su guión, de argumentos que son no ya de peso, sino sencillamente ineludibles.

Marrulleros es ofensa que la presidenta andaluza usó inapropiadamente, porque significa astuto, cauteloso, con mala intención. Y hombre, la intención, el empeño principal de cualquier oposición no es perversa, ni siquiera mala, es el Abc de la democracia, su cometido, alcanzar el poder, derribar al gobierno y sustituirlo. ¡Coño, lo que hicieron con Rajoy tu Secretario General y sus aliados, no tan ocasionales! Pretensión popular, que lógicamente comparten Ciudadanos y Vox, y en este caso manifiestamente saludable, porque el PSOE lleva en el poder en Andalucía desde que Boabdil entregó las llaves de Granada, y tiene pánico a soltarlo por lo que pueda descubrir el siguiente gobierno bajo las alfombras. Todo mientras algunos correligionarios de la Presi asan vacas y terneras quemando papel moneda de curso legal y ganancia ilegal. Además, según me ilustro en el Corominas —también de nuestro académico Pascual—, la expresión es gatuna, un cruce de maullar con arrullar, y lo que quiere la derecha, lamentablemente partida en tres pedazos (PP, Ciudadanos y Vox), no es imitar a los astutos gatos y tomar pan mojado en leche, o raspas de pescado, sino comportarse como tigres —que no los hay vegetarianos—, comerse vivos a los socialistas ¡que ya está bien de socialismo, de su incompetencia y sus derricias! Los aceituneros altivos de Miguel Hernández, y su "Jaén, levántate brava", no son hoy esclavos de los terratenientes, sino de un PSOE andaluz clientelar, cínico, que no recuerdo si hace cuarenta años olió a ropa tendida, pero hoy huele a puchero de enfermo, hiede a guater público en la madrugada de Año Nuevo. Los establos de Augias, que solo un Hércules sería capaz de limpiar, desviando el curso del Guadalquivir, para que sus aguas se llevaran todo el estiércol acumulado.

Que Andalucía se merece un cambio, sin sectarismo alguno, es evidente. No parece razonable ni posible que venga por su izquierda, aunque la sumisión a Iglesias en Madrid es bochornosa ("Hacemos lo que Podemos" afirma el Presidente del Gobierno en un ingenioso cartel que circula en las redes). Lo lógico es que viniera por su derecha, para lo que hace falta que entre los tres partidos constitucionalistas y más o menos centrados o derechizados, obtuvieran un mínimo de 55 escaños€y se pusieran de acuerdo en un programa común y la composición del Gobierno. No es ninguna chuminá, es posible. Pero soy pesimista. Seguramente ganarán quienes dice Tezanos (CIS). Se están perpetuando en el poder y disponen de todos los resortes. Pareciera que una mayoría de los votantes (de los andaluces no creo) están agustito con la risueña hija del fontanero, a jierro con ella, que dicen en Sevilla, o como apollardaos, que dicen por Granada. Pechan sin despeinarse con los infames records del paro y la corrupción. Hala, que siga la fiesta andaluza, y a bailar otra sevillana, "que verás con que gracia te zapatea" la Susana, que no es precisamente la Casta (casta política si, de la peor; y castidad gubernativa en quien fue Consejera de Presidencia durante el mamoneo, ya me dirán). En cualquier país serio se daría un jardazo. Aquí puede cortar orejas y rabo. ¡Arsa pilili!