El pasado domingo se celebró en París el centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, aquella que en 1915 ya se conocía como la "Gran Guerra", y que, a juzgar por los hechos posteriores, no fue más que una preparación para la contienda siguiente. La "guerra para acabar con todas las guerras" resultó una esperanza fallida, un deseo frustrado. Esta primera conflagración "industrializada" dio al traste con las anticuadas ideas del honor en el campo de batalla, de la guerra como aventura, de los airosos oficiales a caballo blandiendo el sable destellante al mando de animosas tropas de infantería. Nadie pensó que aquella guerra sería distinta, interminable en sus trincheras y cruel en los campos embarrados de Europa. No hubo historias románticas ni míticos héroes; si acaso, alguno aislado, como el famoso Barón Rojo, que libró ochenta combates aéreos antes de ser él mismo derribado. Por lo demás, el impacto psicológico, la pérdida de la inocencia, los avances tecnológicos al servicio de la hecatombe y de la muerte, la guerra deshumanizada que describen los amargos versos de Wilfred Owen en "Dulce et decorum est [pro patria mori]", muerto tan solo una semana antes de acabar el conflicto; o los de Rupert Brooke, cuyo poema "El soldado" se leyó en su funeral en la catedral de San Pablo de Londres. Muchos serían los jóvenes poetas víctimas de la rabia del cañón, del veneno del gas o del tartamudeo de las ametralladoras.

Algunos escritores tuvieron lo que se dice "el corazón partío", debido a su ascendencia o sus relaciones familiares. Así, por ejemplo, D. H. Lawrence, que se había casado en 1913 con una alemana, Frieda von Richthofen, fue detenido como sospechoso de espía en Metz y liberado por intercesión de su aristocrático suegro. También Robert Graves, el adoptado mallorquín de "Yo Claudio", cuyo nombre completo era Robert von Ranke Graves, era hijo de madre alemana, y se "redimió" luchando en Francia. Y Ford Maddox Ford, de nombre Ford Hermann Hueffer, hijo de padre alemán, que optó por cambiar el apellido para no ser sospechoso de germanofilia.

La primera vez que en Inglaterra coincidí con el aniversario del armisticio, un 11 de noviembre de hace más de cuatro décadas, me impresionó la emoción con la que se conmemoraba el llamado "Poppy Day" o día del Recuerdo. Todo el mundo llevaba una amapola —símbolo de la sangre derramada en los frentes de Flandes— en la solapa, se organizaban actos de culto, homenaje y remembranza en las iglesias, y se ofrendaban coronas ante las cruces y monumentos conmemorativos de cada pueblo, por pequeño que fuera. No había aldea que no hubiera pagado su tributo de caídos en el frente. Los senderos de gloria fueron en realidad caminos de desolación y muerte que aún deben ser recordados.