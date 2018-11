La Univerdad, Salamanca y el botellón

De nuevo se volvió a liar con el botellón, lo que entraba en prácticamente todos las quinielas. No se sabía sitio, pero sí que los estudiantes de Ciencias iban a celebrar a San Alberto bebiendo juntos, bien por la ciudad o en las instalaciones de la Universidad, lo que en principio se presentaba como el escenario menos probable.

Se dieron las circunstancias -el decano autorizó una supuesta comida en la facultad de Matemáticas- y los estudiantes, a pesar de que el día salió estupendo, prefirieron la comodidad de hacerse las "copitas" en "casa".

A partir de ahí, como cada año cada vez que se ha organizado un botellón y han sido muchos, la Universidad se echa las manos a la cabeza porque, como es lógico, no quiere que se vincule su buen nombre con semejante exceso; el Ayuntamiento de esta ciudad "culta y limpia" respira aliviado porque esta vez el "marrón" le tocó poco; y la sociedad se divide entre los que ven el asunto con la normalidad del "también fuimos jóvenes" y aquellos que se sienten horrorizados porque "ahora no saben divertirse sin beber" y son los profesionales del mañana. Vuela, como siempre, el manido "¡en qué manos estamos!" cuando pasa un grupo de pitufos bebedores.

Y llegados a este punto que se repite como un bucle todos los años, la pregunta del millón es: ¿tan difícil resulta impedir un botellón que se celebra cada año en las mismas fechas?

Si la Universidad no quiere que se vincule su nombre a él, las autorizaciones para actos tipo "comida" tienen que estar medidas y, de producirse y dado el riesgo, debe impedirse el acceso al lugar con bebidas alcohólicas. Si eso es posible controlarlo en la Plaza Mayor, mucho más en la Facultad de Matemáticas.

Y si el botellón se forma en las calles de la ciudad, como ha ocurrido otras veces, la ordenanza lo impide por lo que la Policía Local tiene que actuar, retirar las bebidas y pedir la documentación.

El problema es que con el alcohol existe una permivisidad social que no se produce con otras drogas. Está tan normalizado su consumo en la sociedad -y ahí está el dato de la OMS en relación a que el 93% ha problado el alcohol-, que a muchos les resulta una incoherencia incluso regañar a un menor por consumir porque está convencido de que beberse una cerveza le inhabilita para hablar con autoridad.

Además el alcohol se vincula a la socialización, a la fiesta... hasta el punto de que ahora mismo el raro es el que no bebe, como demuestra el hecho de que sólo uno de cada cuatro jóvenes no le da al botellón.

Claro que se puede evitar otro San Alberto como el de ayer o como el de años pasados, pero no existe concienciación social para poner los medios porque el alcohol en el primer lugar donde se permite es en las familias. Bien porque no se ve mal que el niño haga lo que sus padres -a pesar de las mil y una advertencias sobre el daño cerebral que puede ocasionar en un menor- o porque es preferible mirar para otro lado y agradecer que si se publican fotos, se pixelen las caras porque es mejor vivir en la inocencia de que mi hijo "no es de esos".

En cuanto a la imagen de la ciudad, también juega en contra porque Salamanca siempre ha sido ciudad universitaria, de jóvenes, de diversión y de alcohol, nos guste o no, ahora y hace 20 años. Lo que ha cambiado es la moda del botellón porque antes se iba al bar o a la casa de los amigos y se evitaban estas grandes concentraciones de gente alcoholizada que dan una imagen nefasta porque el porcentaje de borrachos es mucho más amplio.

El botellón se combate sabiendo qué queremos combatir: si el alcohol en las fiestas, que es como poner puertas al campo, o que al no pasar por la barra y beber en grandes grupos, las copas por persona se hayan multiplicado.

Y después hay que tener voluntad de ponerle freno a través de la educación y ahora mismo no se está por la labor. Cuando se organiza un botellón, como ocurrió ayer, no gusta a las familias, por supuesto tampoco a la Universidad o al Ayuntamiento y ni siquiera a los que hoy están de resaca. Pero dentro de un año ya no nos acordamos.