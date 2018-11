"La verdad os hará libres"

Bajaban tranquilas las aguas en la Iglesia salmantina. Ahí estaba, como si el tiempo no pasara por ella, se daba por supuesta, formaba parte del paisaje, como la Plaza o las catedrales, ¿cómo cuestionarla? Hasta que estalló la bomba y todo cambió. De dar por hechos la ejemplaridad, el compromiso y hasta, por qué no decirlo, la desidia y el aburrimiento, se pasó a lo contrario. La Iglesia, las parroquias, los curas, se convirtieron en objeto de sospecha, lugares y personas peligrosos, que generaban prevención en vez de confianza, como había sido siempre.

Pero los tiempos cambian, y hay que estar a su altura, responder sin miedo a costa, de no hacerlo, de dilapidar tu crédito. Por ejemplo, decir, con la seguridad que te da la experiencia propia, que la inmensa mayor parte de los curas son gente de bien, que viven económicamente de un modo muy modesto, dedican todo su tiempo a ayudar a los demás y viven coherentemente con su fe. No son farsantes, no hacen lo opuesto a lo que predican, son, en la medida que un ser humano puede serlo, bastante ejemplares. Y no se llevan por delante a niños indefensos. La inmensa mayoría, no, casi todos, no. ¿Por qué no decirlo, por qué acojonarse?

La pederastia no la inventó la Iglesia, existe desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, y solo cabe denunciarla y perseguirla sin tregua. Pero con objetividad, sin convertirla en carnaza amarillista. No voy a decir a continuación que por qué no se investiga en otros ámbitos —¿o no existe fuera de la Iglesia?, ¿o sólo hay curas pederastas, no hay pederastas en otros oficios, no existe esta perversión en otros ámbitos?, ¿hipocresía selectiva?— porque a mí esto no me consuela, porque pienso que es importante que la gente normal confíe en la Iglesia y que un cura no se vea como alguien sospechoso sino merecedor de respeto y hasta de admiración.

Y por eso, contra el despreciable sensacionalismo de ciertos medios, solo hay una medicina: la transparencia. No guarecerse de la tormenta en el interior de la institución como si fuera no pasara nada. Pasa y hay que afrontarlo, con la verdad por delante, caiga quien caiga. Un buen ejemplo lo tenemos en Francia, donde su Conferencia Episcopal acaba de constituir una comisión de investigación independiente para esclarecer de raíz la cuestión, porque hay que recuperar el crédito y la mejor manera es no temer a la verdad. "La verdad os hará libres", ¿recuerdan quién dijo esto?

Esconder la cabeza bajo el ala no lleva a ninguna parte, bueno sí, a la pérdida de credibilidad. La estrategia ha de ser la contraria: poner toda la carne en el asador y llevar la iniciativa, enfrentarse abiertamente al problema: el honor de Dios y de su Iglesia lo reclaman. Basta ya de la repugnante caza de brujas que se ha desencadenado, sembrando dudas y confusión, hasta tirar por la borda la presunción de inocencia. El silencio, el ocultamiento y el escándalo, han sido el caldo de cultivo que alimentó esta perversión, no recaigamos en ellos. Nos lo pide la justicia, que no es venganza ni contraria a la misericordia, nos lo exige el Evangelio.