El miércoles, desde el despacho del decano de Filología, Vicente González, se veía el intento de la niebla por devorar las catedrales y pensé en el general Thiebault, que lo hizo suyo también durante la ocupación francesa en 1808. No tenía mal gusto el francés. Aquel ilustrado oficial gabacho no podía soportar que las casas que ocupaban la actual Plaza de Anaya, formando las calles de San Sebastián y de las Cadenas, devorasen las catedrales y mandó volarlas, como después volarían otras casas monumentales para defender la ciudad, aunque quizá hicieron más daño los cañones de Wellington al que, sin embargo, le dieron medallón en la Plaza Mayor. De esa niebla del miércoles salió una de las grandes damas de las letras brasileñas, Nélida Piñón, primera mujer presidenta de la Academia de las Letras de Brasil o Premio Príncipe de Asturias. No recuerdo si había o no alfombra roja para ella esa mañana en el Palacio de Anaya, pero sí que intercambiamos algunas palabras sobre las humanidades, tan denostadas hoy en día, y también hice memoria de una frase suya a la que doy vueltas de vez en cuando: "los mitos nos persiguen, comen con nosotros".

En Salamanca sabemos algo de esto. De vez en cuando tenemos la impresión de que vienen detrás de nosotros Lázaro, Celestina, Tomás Rodaja, Félix de Montemar o el detective Fernando de Rojas. Es una sensación que aumenta a medida que leemos nuestra historia y literatura. Lo de comer, ya es harina de otro costal. ¿Con quién almorzaría? ¿Con quién me sentaría en la mesa? Nos sobran los mitos para hacer amena esa invitación, pero apuntaría a alguien que conociese aquella Salamanca anterior a los cañonazos anglo-franceses.

Son mitos locales, pero también nos persiguen los universales. Mis piratas y aventureros marinos, como Ismael y Quiqueg, protagonistas de la persecución del Pequad tras Moby Dick, mitos de la infancia, como lo protagonizados por los héroes de Marvel creados por Stan Lee, cuyos tebeos comprábamos y cambiábamos en una librería-peluquería (así era mi barrio) de la calle Arapiles. Creo que una persona sin mitos no está completa del todo. Cuántos mitos llevó al imaginario infantil la añorada Fundación Germán Sánchez Ruipérez, cuyo espíritu quiere recuperar una asociación que se presenta este fin de semana con el nombre de La Sal, quizá porque la lectura es la sal de la imaginación y los chavales corren el peligro de cambiar imaginación por otra cosa. Andan por el invento Raúl Vacas, Fernando Saldaña, Noelia Carioca, Raquel López, Juanvi Sánchez, Isabel Sánchez, Marieta Monedero, Luismi Malmierca, Josetxu Morán o Elisa Yuste, gentes de aquí y de la lectura y el teatro, de la cultura, en definitiva. La cita está en Garci-Grande, por si quisiera acercarse a refrescar sus mitos, historias o relatos fantásticos.

Otra dama de las letras, a la que conocemos bien por aquí, Ida Vitale, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, es el "Cervantes" de este año. La mujer que escribió que "la palabra infinito es infinita. La palabra misterio, misteriosa. Ambas son infinitas, misteriosas".