Para obtener la respuesta a la pregunta de cuál es el camino del saber, nos tendríamos que retrotraer a muchos siglos atrás cuando, en la nunca bien ponderada Grecia Clásica, ya vivían personas que se preguntaban sobre la importancia de cultivar lo que llamaban "alma racional" como el medio más seguro para alcanzar la sabiduría. Cuentan que, en una ocasión, el gran Sócrates consultó al Oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio de Grecia. Ante su sorpresa la respuesta que obtuvo fue que era él. ¿Cómo es eso si yo solo sé que no sé nada?, respondió perplejo. Por eso, le respondió más o menos el oráculo, porque los otros se creen sabios y son ignorantes mientras que tú eres consciente de la propia ignorancia.

Aquí está el meollo del verdadero aprendizaje: reconocer que no se sabe cuál es el camino más seguro para la búsqueda, siempre apasionada, de la verdad. Y aquí entra la ciencia en todas sus variedades, ya sean letras, ciencias, tecnología... etc. Si cualquier persona o estudiante carece de curiosidad por aprender, no disfrutará avanzando en el conocimiento, no tendrá el afán de superación que tan importante es en la sociedad actual. Así mal vamos. El camino del conocimiento y de su propia realización se le habrá cerrado. Precisamente es esta la queja de muchos profesores que vivencian, casi inermes, la falta de estímulo personal en el alumnado.

Viene esto a cuento por la última reforma educativa con las que suelen obsequiarnos los gobiernos de cualquier signo aunque hay que reconocer que el PSOE tiene un afán inaudito en modificar lo que sea. Da lo mismo que la conquista del poder se haya conseguido bastante arteramente; no importa que su estancia en el Gobierno de España sea muy corta. No hay modo. Tienen una pulsión dominante hacia la reforma y no siempre pensando en el bien general del propio sistema educativo. No sé si a Pedro Sánchez se le atragantó alguna asignatura en su etapa estudiantil. Sí sabemos que las matemáticas no despertaban sus afanes y lo sabemos porque lo ha declarado él mismo a algunos chicos y chicas que le preguntaban sobre temas estudiantiles. Mal ejemplo, sin duda, e inexplicable cuando obtuvo la Licenciatura en Económicas. Y el Doctorado... aunque ése es otro tema.

Tal vez así se comprenda su última genialidad: con un suspenso en Bachillerato se puede pasar a la Universidad. La búsqueda de los mejores no está en sus planes. La superación personal con el conocimiento. ¿Qué es eso? Tampoco debe estar el hundimiento de la Universidad española. Aunque, a poco que insista, tal vez lo logre.