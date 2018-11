Sánchez juega con los chocones

Los dueños de concesionarios de automóviles de Salamanca están que trinan con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no solo acostumbra a viajar en avión oficial (ha agotado en cinco meses el presupuesto de todo un año para queroseno y dietas de la tripulación del Falcon) sino que le tiene ojeriza a los coches, a saber por qué. Quizás en su tierna infancia sufrió un accidente y estuvo a punto de morir bajo las ruedas de un Gordini de aquellos que llevaban un perrito de cabeza pendulona en el salpicadero, o se sintió frustrado porque los Reyes Magos nunca le regalaron ese camión rojo con caja amarilla que pedía por carta todos los años.

El caso es que les ha cogido manía, y no puede disimularlo. De vez en cuando le da el arrebato y le pega una patada en los bajos al sector. Un día anuncia la persecución fiscal del gasóleo, para que los concesionarios se coman con patatas los coches que utilizan ese carburante, y al otro saca una ley para prohibir todos los motores que no sean eléctricos en 2040. Estoy seguro de que esa prohibición no se va a aplicar, porque Pedro Sánchez no presidirá España dentro de 22 años. Más de dos décadas con este tipo en la presidencia del Gobierno no las aguanta ni el país más sólido y potente del mundo, que quizás sea el nuestro. Así que, o vienen otros gobiernos que le enmienden la plana de forma radical, y cuanto antes mejor, o nos quedamos sin España.

Pero el daño de los jueguecitos de Sánchez con los coches chocones no reside en que sus medidas puedan ser aplicadas, que no tiene ni tiempo ni mayorías para ello, sino en el efecto pernicioso del mero anuncio. Desde los fabricantes de coches, que emplean a trescientos mil españoles, a las gasolineras, pasando por los establecimientos de venta de automóviles, todos se están viendo afectados de forma directa y maliciosa desde que el Ejecutivo socialista inició su campaña bajo el pretexto de la defensa del medio ambiente. Lo de este Gobierno no son globos sonda, sino bombas de racimo, y los efectos colaterales que se notan ya en el menor crecimiento de la economía se irán agravando con el paso de los meses.

Cualquier gobierno guiado por una mínima dosis de sensatez hubiera encarado el problema de la contaminación de los coches con una estrategia muy diferente. En lugar de provocar terremotos con sus anuncios, lo sensato hubiera sido promover un plan para fomentar la reconversión del sector en todos sus ámbitos, una normativa que incentive la producción de vehículos eléctricos, que favorezca la sustitución paulatina de los motores más contaminantes y que ayude a la instalación de puntos de recarga eléctrica en las gasolineras, por ejemplo. Y, desde luego, antes de embarcarse en esta cruzada a favor de lo eléctrico, habría que haberse preocupado de llenar España de instalaciones adecuadas a los nuevos modelos, que por ahora solo representan un 1% del parque automovilístico nacional.

En ese sentido, la única medida loable entre tanto desatino gubernamental es la previsión de una línea de subvenciones a la compra de coches eléctricos a partir del próximo año, dotada con 50 millones de euros. Es solo un parche, pero al menos es algo. Desde luego, lo que no sirve ni para muestra es esa partida de 90.000 euros que destina la Junta de Juan Vicente Herrera para el mismo fin. En Castilla y León ocurre con el apoyo a la adquisición de vehículos no contaminantes lo mismo que con otras muchas líneas de financiación: buenas ideas dotadas con cantidades irrisorias. En este caso, la partida no da ni para comprar dos coches. Esa racanería contrasta con la ingente cantidad de millones de euros que ha venido soltando el Gobierno regional para colaborar en las inversiones de Renault en Valladolid. Y no es por criticar ese apoyo, que al fin y al cabo ha resultado positivo y ha permitido mantener cinco mil empleos en la capital vallisoletana, pero la comparación con esos 90.000 euros€ resulta incomprensible.