No se libra ni Colón

Que en Caracas derribasen un doce de octubre de hace catorce años la estatua de Cristóbal Colón para ser finalmente "ahorcada" en otro estúpido juicio popular, tiene hasta su lógica. Qué se puede esperar del "chavismo", qué se puede esperar de las dictaduras más allá de la corrupción, la intoxicación y la violencia€ Pero ver a Colón "desalojado" por unos trabajadores municipales con chaleco reflectante en la abierta California, en mi amadísima Los Angeles, me parte el corazón, de pena y de rabia; de pena por el espíritu californiano que se desvanece, y de rabia porque nada se puede hacer contra el populismo que todo lo corroe, de Los Angeles a Salamanca, pasando por Londres. La mentira y el ruido se están adueñando de todo, hasta de las cátedras universitarias que callan y consienten.

La discreta estatua de Colón ubicada en Grand Park, junto al Ayuntamiento angelino, fue retirada por iniciativa de Hilda Solís, ex ministra de Obama, y ahora, aburrida, miembro del Gobierno del Condado de Los Angeles, desde donde promueve soluciones al principal problema del "Estado dorado": Cristóbal Colón. Y aún peor, lo retiran por ser "el mayor genocida dela Historia". Ahí es nada y ahí es donde yo, mi persona, mi inteligencia y mis genes, se sienten agredidos por estos payasos analfabetos que dicen hablar en nombre de los indígenas americanos. Más les valdría dejar de expresarse en inglés, la lengua madre de quienes sí les exterminaron y les recluyeron en los campos de concentración que aún hoy perviven bajo el nombre de "reservas". Y el mundo, mirando para otro lado€ Si España hizo algo en América fue llevar la más avanzada civilización del hombre en aquellos días. Todavía no he visto a nadie llamar genocida a Steve Jobs por inundar de "iPhones" el planeta€ Y lo peor vendrá cuando veamos a Colón "caer" en España€ Aún recuerdo que el 12 de octubre de 1992, Quinto Centenario de un Descubrimiento en el que Salamanca tuvo un papel muy protagonista, nadie recordó en nuestra ciudad ni a Colón ni a Salamanca. Así se (re)escribe la Historia.