Indignidad

El presidente del Gobierno cada día que pasa sorprende y escandaliza mas, ya no se sabe dónde está el socialismo constitucional y español. Sorprende la falta de reacciones de las voces socialistas libres.

Parece que al Partido Socialista se le está cayendo la E de Español, cada vez que le toca elegir entre nacionalismo o españolismo, el PSOE se alía sin dudarlo con los enemigos de España. Ahí están las pruebas. Hoy el PSOE gobierna con los nacionalistas en Baleares, Valencia y Aragón, y está al servicio de los chantajistas vascos del PNV para lo que precise. Estas son las pruebas de hoy. Ayer el PSOE gobernó con ERC en Cataluña, en un tripartito donde también participaron los comunistas, ¡como hoy! También mando en Galicia en coalición con el BNG separatistas radicales de extrema izquierda "menos mal que fue poco tiempo". Y en estos momentos a los dirigentes actuales les repugnan los partidos pro España. El último ejemplo de la felonía de un Partido Socialista que todavía mantiene la E de Español, se ha visto en Alsasua. Los partidos demócratas celebraron allí un acto en apoyo a la Guardia Civil, por las ofensas y agresiones que están recibiendo de los socios del Gobierno español, y demostrar que ese pueblo, "pro-etarra" es parte de España.

A los dirigentes del PSO ya sin E, les faltó tiempo para poner a parir a los convocantes del acto de unión de todos los españoles, acusándolos de agitar el odio. Según declaró un lumbreras líder del PSO en el Senado que se llama Ander Gil, para quien en las calles de Alsasua solo pueden hablar o manifestarse los separatistas, que son sus socios, porque si lo hace alguno en apoyo de España y su democracia es "un provocador".

Este Andr, maestro de Primaria, nacido en Baracaldo hace 44 años senador de cuota por Burgos, es hijo de un albañil de Ávila y una cocinera de Badajoz que emigraron a las Vascongadas para prosperar, sin salir de España, desde que llegaron empezaron a ver muertos socialistas, su hijo Ander viendo atentados terroristas delante de la escuela, se habrá librado de milagro del asesino múltiple apodado Carnicero de Mondragón, que hoy se pasea por las calles de Alsasua. ¿Qué enfermedad moral le lleva a Ander para avergonzarse de las raíces de sus padres y de España, a despreciar a los partidos constitucionalistas y simpatizar con los pro-etarras separatistas? Con estos dirigentes ¿Sigue siendo el PSO un partido fiable en la defensa de la unidad de España? Creo que no, cada día menos.

No se entiende que Pedro Sánchez ahora que no le salen las cuentas, ni políticas ni económicas, reclame el apoyo de los líderes del PP y Ciudadanos. Lo hace después de cometer una de las mayores deslealtades de la democracia, como fue apoyarse en golpistas, pro-etarras, separatistas y comunistas para poder dormir en La Moncloa. ¿Qué idea de España tiene este personaje? Ninguna. Sus votantes que se consideren españoles, se lo deben pensar muy bien a la hora de depositar su voto.