Es una cifra bonita, más que redonda, esférica, porque se la mire por donde y desde donde se la mire no varía. Además, suena bien. No es una cantidad cualquiera, ninguna lo es pero ésta todavía menos. Treinta y tres, cuando se trata de años, si se han sabido aprovechar dan para mucho porque puede tratarse de toda una vida. Y lo fue para Cristo, ya que esa edad tenía cuando lo crucificaron.

Pues treinta y tres años hace hoy que llegué a esta casa. Lo hice lleno de dudas, que fueron desapareciendo conforme pasaban los años y me cambiaba la vida en una ciudad que paralelamente cambiaba también€ a mejor.

Las impresiones que Salamanca me produjo según la iba conociendo no eran las mejores, y aunque ya había venido antes, la idea que tenía de ella cuando llegué se fue deteriorando en la medida que la iba conociendo. No era lo mismo verla por fuera que por dentro.

Era alcalde de Salamanca Jesús Málaga, cacereño; gobernador civil de la provincia Francisco Colmenero, jienense; obispo de la diócesis Mauro Rubio, albaceteño; rector de la Universidad Pedro Amat, ilicitano; presidente de la Diputación Juan José Melero, salmantino€ O sea, que, salvo en el caso de la Diputación, todas las instituciones salmantinas estaban en manos de no salmantinos, lo que no dejaba de ser chocante en una ciudad doblemente universitaria capaz por ello de autoabastecerse para los cargos, sin embargo no era así, dándose además el caso de que el único salmantino de la lista con responsabilidad política y administrativa, como presidente de la Diputación, no era universitario.

La dinámica, o sea, el día a día de su gente, por sus hábitos y costumbres me sorprendió. Esperaba una ciudad abierta y no la vi, una ciudad cosmopolita y tampoco la vi€ Muy cerrada en sí misma al creerse el ombligo del mundo, porque lo había sido, pero desvinculada de las realidades de ese mundo al que miraba con cierto desdén. No era consciente de las circunstancias mientras dormía en sus laureles. Mis primeras impresiones fueron estas, tal vez no del todo acertadas, pero acababa de aterrizar desde ese mundo por el que me había estado moviendo media vida y conocía bien. El choque inicial fue notable entre lo que pensaba que me iba a encontrar y lo que me encontré.

Pero noté también en no pocos una necesidad de cambio y al mismo tiempo, en otros, una oposición irracional a ese cambio en favor de lo "tradicional", palabra con la que a muchos se les llenaba la boca sobre todo entre los del gremio del comercio, casi todo él pequeño, pueblerino y cutre, que se oponían furibundos a cualquier evolución. Cerraba el comercio los sábados por la tarde, también los días de toros, y al establecimiento que se atrevía a romper con esta norma le acribillaban los escaparates a pedradas... Así hasta que llegó PRYCA y comenzó a poner muchas cosas en su sitio. El cambio que necesitaba la ciudad era inevitable, no obstante la oposición de ese pequeño comercio, el más "tradicional" de todos, que se veía obligado a cerrar por falta de clientes, prueba de que su tiempo había quedado atrás.

De aquella Salamanca que me encontré queda lo bueno y lo mejor, por eso mientras se adecuaba a los tiempos yo me adecuaba a ella y hoy, sin dejar de ser lo que siempre fue, es completamente distinta.

Nada más llegar conocí a gente espléndida que me acogió con hospitalidad y entre todos, desde dentro y desde fuera de la casa (cuando hablo de la casa me refiero a La Gaceta) me facilitaron la entrada, nunca fácil, a un terreno desconocido. Mi primer trabajo fue una charla (mas que entrevista) con el catedrático de Derecho Mercantil, Eduardo Galán Corona, sobre un asunto muy de actualidad entonces, que era el de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, para muchos una barbaridad, un riesgo innecesario, España estaba muy bien donde estaba y no había necesidad de meterse en aventuras. Era tema de conversación diaria y los fantasmas flotaban en el ambiente, por lo que recomendable era acabar con ellos, y la Facultad de Derecho junto con la Cámara de Comercio organizaron un ciclo de conferencias sobre el particular.

Fui superando poco a poco el impacto. Aquí me eché novia, aquí nacieron mis hijos, aquí murió mi mujer y aquí está su sepultura, por lo que mis vínculos con Salamanca son indestructibles, por ello aquí pienso quedarme porque hoy, treinta y tres años después, acabo una etapa y mañana inicio otra.