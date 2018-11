Gonzalo, de "El Mesón"

Cuando Gonzalo Sendín Hernández hablaba yo desplegada todos mis sentidos porque sabía que iba a aprender algo. Aparecían entonces nombres y acontecimientos de nuestra intrahistoria, esa que no registran los manuales de Historia y en el mejor de los casos se encuentra en crónicas de prensa o pasa de padres a hijos. Regentaba "El Mesón" y recuerdo que la primera conversación con él fue sobre aquel figón de la señora Obdulia en el que abrió "El Mesón" (1947), de su padre y su inicio muy joven en el negocio de la hostelería. Un oficio duro que tiene sus satisfacciones, entre las que Gonzalo destacaba siempre una: los amigos que vas haciendo con los años. En el aniversario del medio siglo de la histórica casa de comidas, me enseñó el libro de firmas repleto de dedicatorias y rúbricas cariñosas que daban al tomo una solemnidad extraordinaria. Fue entonces cuando se le ocurrió convocar a los que él llamaba "monstruos" de Salamanca y en las vísperas feriales se sentaban en la mesa del "Mesón" don Alipio Pérez-Tabernero, gran patriarca de aquel club, Julio Robles, Pedro Gutiérrez Moya, Emilio Ortuño, Vicente Sánchez Marcos, Santiago Martín€ y un servidor. Ya para entonces, la casa acogía la presencia regular de los llamados corricolaris, que era una agrupación de amigos aficionados a caminar, entre los que se encontraban médicos como Luis Sánchez o Ángel Sánchez, el tapicero Coque, y los picadores José Cáneba y Juan Mari García, entre otros. Hubo hace un par de años una comida de "monstruos" con figuras de uno y otro club y Vicente del Bosque. La foto de aquel encuentro ha estado junto a su cama las semanas de ingreso hospitalario, aunque fue su familia la última imagen que vieron sus ojos en este lado de la vida.

Así pues, Gonzalo seguirá en su "Mesón", que ahora es "El Mesón de Gonzalo", en su libro de firmas, en los tendidos de La Glorieta y la tribuna del Helmántico, también en el Bernabéu de su Real Madrid, en la mesa donde jugaba la partida, en la calle de Zamora que subía y bajaba a diario, en la terraza de las "Tapas de Gonzalo" en la Plaza Mayor o en la historia de la hostelería de Salamanca. A pesar de lo cual, los exagerados dirán que ha muerto, ajenos al reencuentro con su padre, Manuel Sendín, y con Robles, don Alipio o la señora Obdulia. Pero esto es una opinión personal, claro.

Hace algunos años entregó el testigo a su hijo, Gonzalo, que ha hecho "El Mesón" más grande y actual con la denominación de "El Mesón de Gonzalo" y ganando altura con lo que fue el "Surtidor", pero manteniendo en todo momento la atención al público que su padre siempre cuidó de forma exquisita. Ha mantenido las esencias gastronómicas clásicas de la casa, como los asados, pero ha tenido muy presente que estamos en el siglo XXI. Puede estar orgulloso el bueno de Gonzalo de sus hijos, Maria Luisa y Gonzalo, por cómo han recogido el testigo. Y también su madre, María Luisa Tavera, desolada en estas horas, tristes para todos los amigos que ha ido haciendo su marido estos años, muchos de los cuales le despedimos ayer en Sancti Spíritus, pero tenía muchos más que no pudieron estar. Estuvieron de la política, como García Carbayo, Julio López, Javier García, José Muñoz; de los toros, Juan Ignacio Pérez-Tabernero, Carmen Lorenzo, su hijo, Pedro Gutiérrez Lorenzo o Alipio Pérez-Tabernero; de la hostelería, Paco Novelty o Víctor Salvador; de la empresa, Pedro Díaz, Antonio Hidalgo, Antonio Alcántara, Paco Dueñas€; médicos, como José Ángel García, Carmen Sáenz o Juan Jesús Cruz€El templo se quedó pequeño para todos los que quisieron despedirle, que fueron tantos ayer como "satisfacciones" le dio su trabajo.