Quien aspire a conocer la genuina Historia General de España —no la "patriótica"—, tiene que acudir a Miguel Artola, que ganó en 1960 la cátedra de Salamanca, y aquí impartió su magisterio hasta 1969. Entonces, ay, marchó a Madrid, a la recién creada Universidad Autónoma, con otros dos maestros de aquella USAL, Lázaro Carreter y Francisco Tomás y Valiente. Le arrimo mi farol y aplausos porque, gracias al último número de la Revista de Occidente, me entero de que el insigne historiador donostiarra ha cumplido noventa y cinco años y entrevistado responde con enorme lucidez; también porque Ignacio Bosque, en su discurso de bienvenida a la Real Academia de Mari Paz Battaner —que esta tarde imparte una conferencia en el Casino—, sostuvo que "muchos pueden decir hoy que son licenciados y doctores por Salamanca, pero muy pocos pueden añadir a esos títulos (Battaner si) haber estudiado Filología Románica con Alonso Zamora Vicente; latín con Antonio Tovar; Gramática y Crítica Literaria con Fernando Lázaro Carreter; Historia de España con Miguel Artola, e Historia de la Lengua con Manuel García Blanco", ¡menudo plantel!; en fin, porque el pasado día 4, Charo López, también antigua alumna, entrevistada en este diario afirmaba: "Me dio clase el mejor claustro de profesores que había entonces en España", citando entre ellos a Artola.

De su fecundo paso por Salamanca, quiero recordar dos obras que aquí tuvieron su origen: los "Textos Fundamentales para la Historia", un índice, de consulta obligada para muchos, entre los que me cuento. Reúne desde el Edicto de Milán del 313 (Constantino), hasta los Estatutos de La Internacional de 1864 (relata divertido Artola que su editor, Ortega hijo, se sorprendió del éxito de "una cosa que no son más que recortes"); y lo que el historiador califica literalmente de fabulosa experiencia, "La España del Antiguo Régimen": varios volúmenes, que empezaron por el fascículo cero, dedicado íntegramente a Salamanca, elaborado por su discípula charra "la señorita Mateos" (así llama Tomás y Valiente en su texto a nuestra amiga Lola, q.e.p.d., tantas veces con Charo López por Anaya y su entorno).

El veterano historiador es afortunado superviviente de aquel formidable Claustro de Filología, que tuvo alumnas como Paz Battaner. Miguel Artola, Doctor honoris causa por la USAL, ¡Vitor!