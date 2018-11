Hoy hace exactamente tres años que Ramón González, un español emigrado a Francia en busca de trabajo durante el periodo menos amable de la crisis económica en nuestro país, quedó con su novia y un par de amigos para disfrutar de un concierto de rock and roll en París.

Aquel 13 de noviembre de 2015, era viernes y la banda que tocaba eran los estadounidenses Eagles of Death Metal que aquella noche se presentaban en la sala Bataclan dentro de su gira europea. Ramón, que también tocaba en un grupo de rock, es de esos entusiastas que prefieren colocarse en primera fila para disfrutar con detalle de la faena de sus ídolos. Se había acercado a la barra para pillar unas cervezas para su chica y sus dos amigos y traía las bebidas haciendo equilibrio entre la gente que botaba con los primeros acordes. Fue precisamente en ese momento, cuando entre el estrépito de los riffs de guitarra, comenzaron a colarse unas detonaciones que en un principio alguien a su lado dijo que eran petardos pero que muy pronto se hizo evidente que eran otros disparos menos festivos: las ráfagas de tres metralletas colocadas estratégicamente descargando su munición indiscriminadamente contra los presentes.

El relato espeluznante de todo lo sucedido a partir de entonces en la sala con todo lujo de detalles, nos lo cuenta ahora el propio Ramón en lo que es su primera novela "Paz, amor y death metal", si es que puede considerarse novela un relato que si algo tiene de ficción será lo que el protagonista habrá sido capaz de tergiversar en su cerebro por puro afán de supervivencia. También lo sucedido a partir de esa aciaga noche en su vida. Las oscuras e inmisericordes reflexiones de los días, semanas y meses posteriores. Una vida que por un lado celebra la fortuna de estar vivo, pero por otro lado intenta reconstruir la abollada mente de alguien, que como cualquiera de nosotros, acude a un concierto de rock y algunas horas más tarde sale del auditorio con las manos en alto, intentando no pisar los muchos cadáveres que se amontonan en el suelo después de haber sentido lo que son capaces de hacer unos cuantos seres humanos con sus congéneres cuando en ellos anida la semilla del odio y el fanatismo más salvaje y visceral.