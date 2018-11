La marea silenciosa del consejero

La Junta de Castilla y León puede sacar pecho, no sin cierta razón, de la situación de la sanidad en la Comunidad, porque si nos comparamos con otras regiones, por ejemplo Andalucía, o con otros países, podemos decir que somos unos privilegiados por disfrutar de una amplia cartera de servicios y por disponer de una asistencia universal y gratuita —cierto es que se financia con los impuestos que pagamos todos—.

Los barómetros de satisfacción del paciente es verdad que pueden alimentar el "ego" del consejero, Antonio María Sáenz, que el domingo sufrió en silencio la séptima marea blanca en Salamanca, aunque en esta edición de blanca tenía bastante poco porque no estaba apoyada por los principales colectivos de profesionales de la sanidad. Se podría decir que era más bien política o politizada. Razones siempre habrá para la protesta, pero tal vez sea ahora cuando menos mal estamos.

La marea silenciosa, una expresión que le gusta utilizar al consejero para referirse a los usuarios que valoran el sistema, aprueba con un notable la calidad de los servicios asistenciales en Castilla y León. No le falta razón. Antonio María Sáenz es un hombre bregado en mil batallas políticas y sanitarias por eso ha aguantado estoicamente la lluvia de críticas durante estos últimos años, pero él sabe que hay bastante que mejorar y que durante mucho tiempo, no solo las dos últimas legislaturas en las que él ha estado al frente, se han tomado decisiones desde la villa y corte que han perjudicado seriamente a Salamanca en beneficio de otros hospitales, por ejemplo los de Valladolid.

El retraso de las obras del hospital, la elección reiterada de pésimos gestores, la escasa plantilla de personal o la mala planificación y rentabilización de la costosísima tecnología, han favorecido un caldo de cultivo que tiene ya de por sí una gran repercusión ciudadana, ¿quién no tiene que utilizar alguna vez la sanidad pública?

Las listas de espera no son, en general, responsabilidad de los profesionales. Son consecuencia directa de la falta de recursos, profesionales y materiales, en una provincia cada vez más envejecida y con un hospital que es referencia en muchas especialidades más allá de los límites geográficos provinciales, pero cuyo reconocimiento no se ve reflejado en las cuentas regionales.

En otros casos, el caos organizativo responde a nefastas o insidiosas resoluciones políticas tomadas no desde un punto de vista profesional, sino desde el revanchismo o desde la ignorancia. Una de las penúltimas decisiones le costó el puesto al director general de Asistencia Sanitaria, José Jolín, pero en realidad tenía que haber supuesto la destitución de algún otro responsable. Solo desde la mala fe se podría haber diseñado un plan tan ruin para acabar con las listas de espera de Traumatología. Pretender hacer más operaciones derivando a pacientes para que los intervengan por las tardes en hospitales donde nadie quiere ir a operarse, solo se puede entender como una decisión tomada a mala fe o con escaso conocimiento de la realidad.

El tema se abortó políticamente antes de desprestigiar a los profesionales de Salamanca y de que los pacientes se levantaran en pie de guerra y con toda la razón.

Racanear profesionales en un servicio que ha sido y es referente nacional, como es Hematología, solo se puede entender como una zancadilla más al magnífico trabajo y la ilusión que ha realizado durante años el personal que ha pasado o está en estos momentos al pie del cañón.

Salamanca ha sufrido y mucho el desdén del centralismo inoperante de Valladolid y la sanidad es un ejemplo, pero repito que no es en estos momentos cuando peor estamos.

La prueba de que la manifestación del domingo ha pretendido hacer ruido en lugar de solucionar los problemas, es que personas que no están precisamente en el PP, sino más bien en la oposición política y conocen muy bien el funcionamiento de la sanidad, han abandonado la plataforma convocante, porque tiene mucho de política y poco de sanitaria.