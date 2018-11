Silencios que dañan la fe

El obispo de Salamanca no puede permanecer callado. Aunque sólo sea para defender a lo suyo. A su gente. Puedo comprender, pero no entender, que no le apetezca contentar a los medios de comunicación. Ni tan siquiera que se preste a dar las obligadas explicaciones que merece la sociedad salmantina. Pero al menos debería hablar para sacar la cara por los sacerdotes honrados y decentes de la Diócesis. Porque el 99 por ciento así lo son. Curas que se desviven por sus parroquias. Que tienden la mano cuando alguien la necesita. Que ejercen su labor pastoral con responsabilidad, cariño y una bondad infinita. A todos ellos no los puede traicionar. Si tampoco es capaz de hablar pensando en estos sacerdotes, debería marcharse de inmediato y dar paso a alguien con unos planteamientos acordes a los nuevos tiempos.

Aunque se convirtió en un tema tabú de puertas para adentro, la pederastia ha sido uno de los tumores malignos que ha sufrido la Iglesia Católica. Costó mucho entender que semejantes escándalos no podían tratar de ocultarse o silenciarse. Esa actitud indigna acabó provocando el efecto contrario: parte de la sociedad puso un manto de sospecha sobre cualquiera que llevara sotana. No se hablaba de sacerdotes concretos pederastas y abusadores. Se hablaba en general de la Iglesia. Aunque había muchos anticlericales esperando con los cuchillos afiliados para sacar tajada del asunto, la nefasta gestión interna engordó la ceremonia de la confusión. Fue el propio papa Juan Pablo II, venerado por muchos, el que corrió un tupido velo sobre estos escándalos. Era conocedor de ellos, pero pensaba que airearlos era sinónimo de desprestigiar a la Iglesia. No se daba cuenta que aquella posición tuvo un efecto bumerán. El incomprendido Benedicto XVI fue el que dio un golpe sobre la mesa y empezó a aplicar la tolerancia cero que ahora ha continuado Francisco. Pero hay obispos que han ido por libre, y que siguen anclados en las teorías del papa Wojtyla.

La publicación de los testimonios de víctimas de abusos sexuales por parte de dos curas salmantinos y la actitud mostrada por el prelado Carlos López, dejan bien a las claras que las cosas se han hecho rematadamente mal. Es incomprensible que las denuncias que llegaban fueran poco menos que guardadas en un cajón y que estos señores siguieran rodando de parroquia en parroquia. Es el perverso método que se usó en otros lugares. Recomiendo ver la película "Spotlight" ("En primera plana"), una obra maestra del cine actual en la que se relata la investigación periodística que destapó una auténtica red de pederastia en la Iglesia de Boston. Cuando llegaban las denuncias, la respuesta siempre era la misma. Cambiar de parroquia al cura señalado en lugar de poner el asunto en manos de la Justicia y apartarlo de forma fulminante. Es el mismo modus operandi que se ha seguido durante años con los corruptos en los partidos políticos. Demencial.

Pero lo que me da más lástima es escuchar en las grabaciones publicadas cómo Carlos López muestra una falta total de empatía con las víctimas. Le da igual que haya una que diez. En esto el número sí que parece no importar, mientras que cuando éramos pequeños nos decían que no era lo mismo confesar un pecado que veinte. Pero además se pregunta la razón de que estas personas no hablaran antes. Parece olvidar que confesar algo así era sinónimo de que nadie creyera esas palabras e incluso que fuera objeto de burla. Escuchaba hace poco a una persona cercana recordar cómo el cura de su pueblo le invitaba por las tardes a su casa cuando era una niña. La subía encima de sus rodillas y empezaba a introducir la mano en sus partes íntimas. Eran los años 50 y lo único que pudo hacer fue negarse a ir a casa del párroco sin poder jamás contárselo a sus padres.

Las víctimas deberían haber tenido las puertas abiertas de la Diócesis. Porque son esas personas que necesitan consuelo y respuestas a las que el Evangelio dice que hay que recibir con los brazos abiertos. Carlos López no lo ha hecho y eso ni la sociedad ni "sus" sacerdotes lo pueden tolerar.