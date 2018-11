No fue George H.W. Bush (Bush padre) un hombre de reconocida elocuencia, de retórica brillante: he buscado en mi base de datos y solo he documentado dos aforismos atribuibles al que fue presidente de Estados Unidos. Pero uno de ellos revela cierta viveza: "Tengo mis propias opiniones —opiniones sólidas—, pero no siempre estoy de acuerdo con ellas", señalaba Bush. Imagino (a lo mejor es mucho suponer) que hablaba con cierta sorna.

Bien, con sorna o sin ella, el caso es que el presidente americano, a mi entender, daba en el clavo. No es tarea fácil construirse una opinión equilibrada, ecuánime y (sobre todo) estable. La realidad es demasiado compleja como para confiar en que todo o casi todo pueda alojarse en un like (´me gusta´) o en un don´t like (´no me gusta´). No, no es tarea fácil. Entre otras razones —argumentaba Einstein— porque escasea la capacidad de mantener opiniones que difieran de los prejuicios del entorno social (eso que el sabio llamaba desdeñosamente ´sentido común´). La fuerza de la conformidad es a veces aplastante.

Una buena estrategia para formarse opiniones estimables y satisfactoriamente sutiles consiste en plasmar por escrito los argumentos que sostienen tales opiniones, sean a favor o en contra. Ante todo, porque escribir requiere planificar un pensamiento coherente y complejo, lejano a la simplificación y la inconsistencia.

Pero a veces la cosa es mucho más sencilla: forjarse una opinión ajustada puede lograrse con unos minutos de lectura. Esto me ocurrió a mí el martes pasado con la simple revisión de unos cuantos titulares de prensa referidos a la decisión judicial sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (el impuesto de las hipotecas). Ahí van cuatro de distintos diarios en línea: "Ni la banca esperaba una decisión así". "Los ciudadanos no perdonan". "Gana la banca en el Supremo: las dos semanas en que el Tribunal enterró su prestigio". Y, por fin: "Estas son las reglas de juego de nuestro estado de derecho". Joé, lo que faltaba.