Legalizar la marihuana

La polémica pública sobre la conveniencia de legalizar el consumo recreativo del cannabis, o lo que es lo mismo, del hachís, la marihuana, el chocolate, el costo, la hierba y tantos otros nombres como tiene esta droga, está de plena actualidad, después que un país tan grande, tan democrático, tan ecológico y liberal como Canadá haya modificado sus leyes para legalizar su consumo, su venta y sobre todo, su control fiscal por parte del Estado. Canadá sigue la estela de otro país, Uruguay, donde desde hace un par de años se puede comprar marihuana en las tiendas especializadas y de momento, al parecer, todo son ventajas.

En mi remota juventud, consumí canutos ocasionalmente sin la asiduidad de otros amigos próximos que confiesan haberse fumado praderas, o sin la habilidad de un conocido del que dice la leyenda que se liaba los porros con una mano mientras con la otra conducía una Vespino. Yo lo dejé cuando hace ya cuarenta años, me dio lo que hoy se llama un palo verde, y por entonces ´le decíamos´ un muermo, y me quité de fumar cualquier sustancia, incluido el tabaco. Pero si miro a mi alrededor, sin ser un sagaz detective, descubro a la gente fumando hachís en conciertos multitudinarios, a la puerta de los bares de copas e incluso en las nobles escaleras del Palacio de Anaya. Conozco brillantes matemáticos y reputados filólogos que cada noche se lían un porro para relajarse y dormir de un tirón con la misma naturalidad con que otros nos tomamos dos vinos con la cena. Ni se han enganchado a otras drogas más duras ni son peligrosos tipos antisociales, sino destacados en sus disciplinas y virtuosos ciudadanos.

El puritanismo público del poder ante el consumo del hachís es tan absurdo que solo lo considera un asunto del código penal, no discrimina entre drogas duras y blandas y apenas entre consumidores y traficantes. Por desgracia la ilegalidad de su venta lleva desde hace muchos años fortaleciendo las mafias de los grandes traficantes, hoy asentados en los alrededores del Estrecho de Gibraltar, donde barrios enteros trabajan para los narcos, que controlan el territorio como señores feudales, en los que reciben a tiros a la Guardia Civil y últimamente desafían al poder con vídeos exhibicionistas, machistas y aberrantes de los capos del clan, en los que se pavonean en actitud altanera delante de los espantosos decorados de sus pretenciosos chalets.

Pues todas estas mafias desaparecerían de la noche a la mañana si tras una compleja pero necesaria discusión parlamentaria, se legalizara la marihuna. Por cierto, Ciudadanos y Podemos podrían votar juntos a favor, rara avis, porque ambos defienden en sus muy dispares programas la legalización de la maría.

Hay que legalizar la marihuana sin demora, aunque sólo sea para no volver a ver en la tele la espantosa decoración de purpurinas de los narcos gaditanos, su atuendo de macarras y su chulería de irredentos. Menudo alivio...