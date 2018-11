Imparciales pero no insensibles

París festejó ayer el final de la I Guerra Mundial con la presencia junto al Arco del Triunfo de personalidades enfrascadas en guerras visibles e invisibles mostrando caras compungidas. Fue aquella una guerra tremenda a la que asistimos los españoles casi como espectadores. Al año siguiente, 1919, denominado en la prensa local de la época como "Año de la Paz", el entonces rector, Luis Maldonado, hablaba de la neutralidad española y decía que habíamos asistido a la contienda como "testigos imparciales, pero no insensibles" y reclamaba para la Universidad en ese nuevo tiempo un lugar eminente. En fin, poco sabía el bueno de don Luis que ya se estaba gestando una nueva guerra mundial con la fundación del partido fascista por parte de Mussolini. Aquella neutralidad fue muy debatida y en parte se debió a la escasa relevancia internacional de España en aquel momento, aunque esa neutralidad dio un fuerte impulso modernizador a nuestra economía, pese a lo cual€en 1919 había en Salamanca una notable escasez de pan. Unamuno, que se estrenaba en el Ayuntamiento, y otros impulsaron una tahona municipal. La insalubridad campaba a sus anchas y una gripe podía llevarse por delante a cincuenta personas, como ocurrió en Béjar. Aquel "Año de la Paz" fue muy celebrado que el Regimiento de La Victoria tomase el Palacio de Anaya como cuartel y se festejó el cambio de hora para ahorrar carbón: la Plaza Mayor fue un fiestón viendo cómo se manipulaban las agujas del reloj municipal. Y se murió José Jáuregui, que fue uno de los grandes benefactores hacia Salamanca. A punto de firmarse el armisticio Vicente Blasco Ibáñez metía en imprenta "Los cuatro jinetes del apocalipsis". Premonitorio.

Mientras París recordaba a los millones de muertos de aquella contienda, que ya están olvidados de nuevo hasta el próximo aniversario, aquí se salía a la calle a recordarle al consejero que la sanidad pública "está en grave peligro". Había ciudadanos en la manifestación que se quejaban de meses de espera para una consulta o una operación, y representantes de la sociedad política o sindical de Salamanca, además de miembros de la propia Sanidad que relataban cómo el trabajo que antes hacían tres profesionales ahora lo hacen dos o uno. Y sobre todo ello flotaba el mal augurio del presidente del Colegio de Médicos, Santiago Santa Cruz, de que el panorama puede empeorar con la falta de médicos. Ponerse enfermo puede costarnos la salud, por lo menos, si se cumplen los pronósticos. Pudo acudir más gente a la marcha; de hecho, las listas de espera registran a bastantes más ciudadanos de los que acudieron, pero las previsiones de mal tiempo quizá dejaron a muchos en casa. Finalmente, no llovió durante la marea, así que el tiempo se puso del lado de los ciudadanos, dijo María García, y en contra del consejero de Sanidad.

A punto de terminar aquella I Guerra Mundial un artículo en la prensa local, citando fuentes norteamericanas, cifrada el quince millones el número de muertos, o como decía el anónimo articulista "quince millones de hombres han sido restados al progreso y a la civilización por esta nefasta guerra, verdadero cataclismo universal, cuyas conmociones llegan hasta nuestro suelo". Lo decía Maldonado: imparciales, pero no insensibles.