Sánchez no es Kennedy, ni de lejos

El parecido entre Pedro Sánchez y Jhon Fitzgerald Kennedy es el mismo que hay entre un aprendiz de cocinero y Ferrán Adrià. Cuando faltan once días para el 55 aniversario del asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, lo único que les une por ahora es que el norteamericano fue víctima de un horrendo magnicidio y el español ha sufrido un amago de amenaza de un pirao ultraderechista. Y no es que haya que tomarlo a broma, porque muchas de las peores matanzas las cometen a menudo los desequilibrados solitarios. Pero ahí acaban las coincidencias.

Con sus fallos y sus aciertos, Kennedy figurará en la historia de Estados Unidos como un gran presidente, que en sus casi tres años en el poder puso todo de su parte para hacer grande a su país, aunque ello implicara enfrentarse a la Unión Soviética. Sánchez, por el contrario, lleva camino de pasar a la historia de España como el presidente que más hizo por destruir a la nación cuyo destino puso en sus manos una moción de censura democrática pero vergonzosa por los apestosos apoyos recabados por el PSOE.

Además de socavar los cimientos de la economía provocando desconfianza e inseguridad con el anuncio de unos presupuestos borrachos de gasto y de provocar la reapertura de viejas heridas con su obsesión por el franquismo, el jefe del Ejecutivo español ha dado alas a los golpistas catalanes y lleva camino de entregarles a plazos las llaves de la independencia, siempre a cambio de mantenerse unos meses más en La Moncloa.

El anuncio de una nueva entrega de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, luego desmentido y confirmado en varias ocasiones por un Gobierno mareado e impredecible, constituye una prueba más de lo mucho y muy dañino que Sánchez y quienes le acompañan en su empeño por resistir en el poder son capaces de hacerle a la nación. No es el envío de papeles de Salamanca a Barcelona la peor de cuantas concesiones viene otorgando el presidente de la nación a Torra, Puigdemont y el resto de rebeldes catalanes, pero sí es una de las que más nos duele por aquí. Desde luego, resultan mucho más graves las presiones a la judicatura en favor de los asonados, la destrucción programada del prestigio de la Abogacía del Estado, la preparación de un indulto ignominioso y el abandono flagrante de más de la mitad de los catalanes que también se sienten españoles, pero el Archivo lo tenemos aquí, y por una cuestión de dignidad nos repatea los hígados que el centro salmantino vuelva a ser moneda de cambio.

Por todo eso hay que valorar en su justa medida el cuajo demostrado el viernes por los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital al negarse a exigir a ´su´ Gobierno que no envíe más legajos a Cataluña y que haga cumplir la ley en cuanto a la devolución de los documentos trasladados de manera ilegal. Cuajo, cara dura, resistencia al bochorno y una ausencia total de vergüenza por parte de los ediles liderados por José Luis Mateos. Y no vale la excusa de los representantes del PSOE de: que la petición del Consistorio salmantino al Ejecutivo de Sánchez "solo busca el enfrentamiento y el odio", porque no se trata de guerras ni de rencores, sino de leyes y dignidades.

Los socialistas votaron contra la moción porque prefirieron acatar la disciplina de partido (mal entendida en este caso, porque nadie les hubiera afeado una abstención), a defender la honra y el orgullo de sus votantes, su derecho a no ser de nuevo pisoteados por los supremacistas catalanes.

Solo hubo un punto con cierta solidez en la tímida y nada convincente defensa de su voto contrario a la moción: cuando el socialista Arturo Santos recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy, durante cuatro años de mayoría absoluta y tres de relativa, no hizo nada para restablecer la legalidad. Ni desmontó la añagaza legal diseñada por José Luis Rodríguez Zapatero con aquella comisión de expertos diseñada ´ad hoc´ para contentar a los catalanes, que desembocó en la bochornosa Ley contra la unidad del centro, ni se atrevió a imponer la devolución de los miles y miles de documentos que se llevaron de Salamanca con nocturnidad y alevosía, saltándose el espíritu y la letra de la propia ley. La diferencia entre Sánchez y Rajoy, entre el PSOE y el PP, en este expolio es la que va de la activa a la pasiva: los unos han hecho todo para desmembrar el Archivo y satisfacer la autoestima de los separatistas, y los otros han mirado para otro lado mientras se cometían los atropellos. Ninguno de los dos pasará.