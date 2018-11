Lo nuevo como plaga

A quienes en tiempos idos formábamos parte del "viejo" PSOE las cosas que se le ocurren al "nuevo" nos están curando de espanto, sobre todo en lo que se refiere al funcionamiento del Partido. Y es que la vuelta a la Secretaría general de Pedro Sánchez (ritorna vincitor) no fue un éxito político sino la toma del poder por Luis XIV, pues se ha convertido no en un líder sino en dueño del Partido, en su propietario, su amo y señor. Así se puede comprobar en las reuniones del Comité Federal, durante las cuales nadie –absolutamente nadie- se atreve a abrir la boca si no es para sacar el botafumeiro y soltar incienso halagador dirigido al jefe, un hombre cuya capacidad de oportunismo político es inconmensurable.

Sánchez, con toda la razón, habla del "nuevo PSOE", pues él ha sido quien ha enterrado al "viejo PSOE", aquel que ganó varias elecciones por mayoría absoluta. Un PSOE que siempre se negó a hacer de palanganero del comunismo o del nacionalismo.

Rodeado de "gente segura" (sin contar para nada con quienes no le apoyaron en las primarias), personas que no hacen otra cosa que soltar simplezas políticas que consisten en envolverse en la capa de la izquierda y descalificar a la "derechona". Un ejemplo: tras los atentados violentos en Alsasua el pasado domingo 4 de noviembre, un senador del PSOE, burgalés por más señas, dijo muy serio: "Es una grave irresponsabilidad que las tres derechas vayan de la mano a Alsasua a avivar los conflictos y no a fomentar la convivencia".

Y yo me pregunto: ¿la convivencia con quién?, ¿con los que llenaron de mierda el lugar del mitin, tiraron piedras contra el coche de uno de los oradores o gritaban "¡Fuera de aquí!"? ¿O con los que apalearon a los guardias y a sus novias?

No es de extrañar que la analista Cayetana Álvarez de Toledo haya escrito a este propósito: "El PSOE ha expulsado de sus filas toda forma de vida inteligente. Ya no hay nadie dispuesto a anteponer la igualdad y el progreso al puro proyecto personal de Sánchez".

Al parecer, les basta con trazar una línea imaginaria que separa el universo político en dos hemisferios: izquierda y derecha€ una derecha que, casualmente, no incluye en sus filas a los nacionalismos. Pero me temo que hay otra línea divisoria más elemental y previa: aquella que separa a quienes defienden los valores constitucionales de quienes se ciscan en ellos. Y uno no puede meterse en la cama con quienes quieren acabar con la Constitución y menos con quienes hacen todo lo posible para acabar, simple y llanamente, con España.