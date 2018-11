Cataluña y Nueva Caledonia

Hace cuatro años Escocia dijo no a independizarse del Reino Unido. Ahora existe en Gran Bretaña un fuerte movimiento para replantear el Brexit. Viendo las orejas al lobo y temiendo las repercusiones económicas tras unas negociaciones no muy satisfactorias para Gran Bretaña, resulta que no se vería con malos ojos volver a votar si se van de Europa o se quedan. Lagarto, lagarto€ El "no" de antes pierde fuelle. Conociendo un poco el paño, no es fácil que el Gobierno acceda a reconsiderar lo que en su día fue conscientemente votado y responsablemente asumido. Difícil vuelta atrás, por más que haya quien lo pida cada vez con mayor fuerza.

Cuando en Europa unos claman por la integración, la unidad y el consenso entre los países, aun a costa de alguna mínima pérdida identitaria, otros se obstinan en sobrevalorar el propio tarro de las esencias y llevarlo a los altares de la independencia y al aislamiento. En Cataluña esto ya viene de lejos. En un artículo de El Sol, del 7 de abril de 1932, y a propósito de un mitin catalanista, se alude a que los alborotadores nunca se darían por satisfechos ni con la independencia. Menciona el editorialista que se trata de "personas políticamente inadaptadas" --¿serían los precursores de las CUP?— y prosigue diciendo que "Cataluña tendría mañana soberanía plena y completa independencia, y estos grupos pedirían, exigirían, más". Esto, repito, en 1932. No parecen haber cambiado mucho las cosas desde entonces.

El pasado domingo Nueva Caledonia dijo "no" en un referéndum a la independencia de Francia. No he visto yo muy preocupados a los franceses por este asunto. Habría que preguntar cuántos de ellos saben exactamente por dónde caen esas islas del Pacífico, y qué se le puede ir o venir a Francia tanto si se largan como si se quedan. El Gobierno hizo como si le importara. Tras conocerse el resultado, habló Macron por la tele, apeló a la unidad y envió a su Primer Ministro a contemporizar con los ciudadanos de ese hermoso paraje.

Dada la distancia, no parece probable que los cabecillas del independentismo neocaledonio hubieran venido a España para tomar lecciones de sus homólogos catalanes. Lo cual me lleva a pensar que para cuando se planteen otro nuevo referéndum en esas tierras de antiguos balleneros, hoy canacos con dos banderas oficiales --la de Francia y la suya propia--, se lleven allí a varios miles de independentistas catalanes para aleccionar a los nativos in situ. Conocerán mundo y, tan lejos de aquí, ellos ganarán en clima y nosotros en tranquilidad. Pero no olviden que el nombre de Caledonia es el que los romanos le daban a Escocia. Cuidadito, pues, que en su día Escocia dijo no. Los "catalanistas melanesios" tendrán que diseñar nuevas estrategias, eso sí, a la sombra de los cocoteros.