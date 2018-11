Capa y espada

Los partes del tiempo dicen de hoy que será un día de paraguas más que de capas, que son prendas pensadas para el frío. A pesar de lo cual, espero que los capistas –armados de paraguas y desarmados de espadas—hagan suya la calle en el día de su patrono, San Martín, cuya iglesia, en el Corrillo, tiene una "capa" de casas, que apenas dejar ver algo de las hechuras del templo más allá de sus puertas. Es una iglesia para verla de dentro a fuera y con visitas obligadas. Juan Domínguez Berrueta, uno de los cronistas más luminosos del siglo pasado, escribió en su Guía Sentimental de Salamanca del caballero Roberto de Santiesteban porque le recordaba al famoso Doncel de Sigüenza. Duerme en la eternidad nuestro caballero junto a su padre, hombre de armas, y supone que Roberto, por el tiempo universitario en el que vivió en Salamanca, pudo unir "valor y dialéctica", que es una mezcla espléndida para el oficio, según decía. San Martín, el santo del día, el hombre que comparte su capa con un pobre en la portada románica del templo, empleó el arma para partir la prenda. Unió valor y solidaridad. Vivió Roberto de Santiesteban en el tiempo de Lucio Marineo Sículo, profesor que siempre tenía su casa llena de alumnos preparados para que la marea del conocimiento se los llevase por delante.

Hoy es día de marea. Una de agua, según los partes del tiempo, y otra blanca, convocada para reclamar mejoras sanitarias. Puede que no acompañe el tiempo a los participantes, aunque sí la razón, porque no estamos bien, diga lo que diga el consejero. Para atención primaria hay que esperar días y para la especializada, meses en algunos casos. Se quejan los médicos, protesta la enfermería, rezonga el personal de apoyo y claman los pacientes. Y este es el retrato real más allá de las estadísticas. Hoy, los ciudadanos estamos hipotecados por una sanidad de la que esperamos una atención más rápida sin necesidad de acudir al atajo de las urgencias, por ejemplo, donde también es preciso armarse de paciencia. Y esta es la luna que mece la marea de hoy.

Sí, vivimos tiempo de hipotecas y tenemos a la actualidad hipotecada. La Iglesia tiene la suya con las denuncias de abusos sexuales a menores por parte de representantes suyos. Hay delitos que no deberían prescribir nunca por las secuelas que dejan. Los pecados, salvo confesión, no prescriben. En fin, creo que la Iglesia en este asunto ha pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, y me da pena que la Guardia Civil no acuda al santuario de Valdejimena a hacerle un par de preguntas al cura Francisco Carreras. Los partidos viven también hipotecados a cuenta de lo que dicen y hacen, como vemos a diario. Sostiene un amigo que España no tiene un problema de liderazgo sino de coherencia: los dirigentes dicen una cosa y hacen otra. Hablan de respeto y a las primeras de cambio no respetan, por ejemplo, creencias ajenas. En la cena de Proyecto Hombre, en el Casino, se habló de otra hipoteca de la que viene advirtiendo el cura Manuel Muiños: la de las adicciones. Conocíamos la del alcohol y la "maría", la de la heroína, la de la cocaína y ahora nos llega con fuerza la del juego. Pocas bromas porque vamos a tener problemas, dicen quienes saben, que suelen ser personas que comparten su capa con gente adicta a algo. Las adicciones acaban por hipotecar vidas, la mayoría jóvenes, como la del doncel de San Martín.