Las luces de navidad que ya están colgándose en nuestras calles, nos llevan de la mano a iniciar la cuenta atrás hacia el festejo venidero de la Navidad y a darnos cuenta, de que nuestra ciudad se vestirá de colores para despedir este 2018, al que aún no podemos valorar del todo porque como se dice en esta tierra: "hasta el rabo todo es toro" y aún quedan dos meses de rabo, que nos dejarán boquiabiertos.

Pero este ojo que observa, hoy no les va hablar de lo que falta, sino de lo que viene.

Ayer mismo se hacía público en la prensa que "Ayuntamiento y Diputación unen sus recursos gastronómicos para dar un nuevo impulso al sector local. Chefs y empresas agroalimentarias irán de la mano para promocionar Salamanca". La noticia creo que es un regalo maravilloso para el próximo 2019.

Ya desde el siglo de oro, Miguel de Cervantes en su obra "El Licenciado Vidriera", decía de nuestra ciudad que enhechiza a sus visitantes y así lo dejaba reflejado en la frase que hoy luce en la Plaza de Anaya: "Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado". Evidentemente Salamanca es hermosísima por los monumentos que la componen, pero Cervantes hablaba también de las bondades de su vivienda y, no olvidemos, que las viandas, guisos y productos de esta tierra, forman parte primordial de lo que ofrecemos a nuestros invitados y visitantes.

Dicho esto, ya iba siendo hora de que todos nos pusiéramos de acuerdo para remar en la misma dirección, pues el éxito siempre viene de sumar fuerzas y no de dividirlas.

En el tema de la gastronomía y su difusión, Salamanca siempre ha sido pionera. Tanto es así, que la primera "Academia de Gastronomía de Castilla y León" es la de Salamanca y de sus estatutos se nutrieron y se constituyeron el resto de las Academias de Castilla y León. Desgraciadamente Valladolid ha pretendido, como en otros muchos sectores, quedarse con lo mejor de Castilla y León, caminando siempre por su cuenta y olvidando los esfuerzos y ayudas que se prestaron desde Salamanca. Pero bueno, como no es lo primero y no será lo último, nos alegramos infinito de que ambas instituciones locales aúnen sus fuerzas, junto a la propia Academia de Gastronomía de Salamanca, para poder seguir dando y enhechizar a nuestros visitantes.

"Salamanca en bandeja" y "Salamanca para comérsela" unidas, harán de nuestra ciudad la sede del II Foro Internacional del Ibérico, del II Concurso Internacional de cocina con Ibérico y la Gastroibérico Week 2019.

Y puedo asegurarles que esta unión, traerá beneficios para un sector que, en Salamanca capital y provincia, es tractor de la economía de la zona. ¡Y traerá más cosas!

Buenas noticias que aplaudir y un buen ejemplo a seguir. Hay que sumar fuerzas para hacer de nuestra tierra lo que se merece y seguir poniéndola en el lugar que siempre ha tenido y que desgraciadamente en los últimos tiempos estaba perdiendo.