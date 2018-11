"Trump-antojo"

En estos tiempos de Masterchef y estrellas Michelín, todos sabemos lo que es un trampantojo, pero, por si hay algún despistado, explicaré que los trampantojos son platos de cocina que simulan un alimento visualmente, cuando realmente son otro. ¿Qué necesidad hay de hacer estas cosas? Bueno, es divertido, no todo tiene que tener una trascendencia, y, a veces poder jugar es necesario y conveniente.

Pero si hay alguien especialista en antojos, ése sin duda es Trump, Presidente electo de los Estados Unidos de América (no como otro€). Son los "Trump-antojos", su forma especial de gobernar, su afán de protagonismo, su adicción a twitter, su facilidad para tildar de noticias falsas (fake news) todo aquello que se salga el guión de que él es el "más mejor" del mundo mundial. Porque Trump es el niño que jugaba mal al fútbol, pero era el dueño del balón. O había metido gol, o se llevaba la pelota y se acababa el partido. O los jueces dicen lo que yo quiero, o los destituyo. Bueno aquí en España simplemente se les contradice, se les resta autoridad en rueda de prensa, y después se cambia la ley que mi propio partido promulgó.

Y Trump tenía un examen y lo ha pasado. Puede que no con nota, y es cierto que se le va a poner algo más cuesta arriba eso de gobernar, pero lo ha pasado. Hasta tal punto era consciente Trump de que era su examen, no de su partido, si no suyo, que incluso pidió a sus fans que votaran por él. No por su partido, por él.

Un país dividido con dos facciones cada vez más enfrentadas y con menos esperanza de llegar a un entendimiento. Me suena. Me suena y me preocupa. Pero quizá lo que más haya hecho saltar mis alarmas personales, es la noticia de la detención de un hombre que planeaba el asesinato de Sánchez por la exhumación de los restos de Franco. Pero no un hombre cualquiera, un vigilante de seguridad, experto francotirador, que tenía un arsenal de armas en su casa. Es decir alguien que tenía los medios y los conocimientos. Y puede que en un bar, entre conocidos, yo habría hecho la broma de que es el único modo para tener elecciones anticipadas, pero aquí no, esto no es ninguna broma. Cuidado con la escalada de la tensión porque empieza a haber síntomas de que alguien puede hacer alguna tontería.