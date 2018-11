Nosotros, el "tercer mundo"

El repartidor de "Boyacá" me entregó a las 6:53 horas del pasado lunes un ejemplar de LA GACETA en su justo punto, como me gusta saborear los periódicos, aún calientes y con el aroma de la verdadera gastronomía mental, tinta y papel al cincuenta por ciento.

A pesar de la hora, despliego de forma muy ceremoniosa el diario para, oooohhh, llevarme la primera indignación del día. Leo en primera plana, a cuatro columnas, otro titular de la infamia pública a la que estamos sometidos: "El tramo final de la A-62 a Portugal se retrasa hasta 2019". No me lo podía creer, pues no doy crédito a que la tomadura de pelo contra Salamanca, a que el agravio permanente contra los salmantinos no tenga fin, al contrario, vaya a más en esta orgía de corrupción generalizada en la que vive la sociedad española.

Que cinco gobiernos, dos de Zapatero, dos de Rajoy y uno de Sánchez, no hayan sido capaces de hacer cinco kilómetros de autovía en un llano, es para matarlos, para meterlos, a ellos y a los los caciques que les aplauden, en las tumbas de todos aquellos que se han matado en esos cinco kilómetros, los últimos una pareja francesa de veinteañeros hace unos pocos meses€

La obra, los cinco kilómetros, no es que vaya con retraso, es que se retrasó su inicio a propósito y cuando se inició, soy testigo directo -y Casamar también- la han hecho con una lentitud de juzgado de guardia: un obrero aquí hoy, mañana dos, pasado ninguno, un camioncito hoy, una grúa mañana, tres días sin actividad€ Y así es imposible que se acabe nada, por no hablar de la dejadez en activar con Portugal el enlace de ambos países de la vía de comunicación más importante de Europa, sí, queridos catetos, queridos corruptos, querida subdelegada del Gobierno, la más importante: la que comunica Escandinavia con Lisboa-Oporto. Pero ellos, a lo suyo, a las gambas, al fascismo, a los golpes de Estado, a jugar a las cartas con terroristas y nazis, y nosotros, los salmantinos, a ser lo que hemos sido toda la vida, unos gilipollas, unos parias. El "tercer mundo" de España.