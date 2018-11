LA "YENKA" DEL SUPREMO Y DE SÁNCHEZ

Tres conclusiones, tres, del lio protagonizado por los miembros del Tribunal Supremo en el litigio de los impuestos de las hipotecas. La primera, que cualquier decisión que adoptasen los magistrados iba a traer cola. La segunda, que al margen de esa decisión serán los clientes los que directa o indirectamente terminen "pagando el pato". La tercera y última, aunque podría haber más, es que resulta muy difícil que los ciudadanos de a pie entiendan esta "yenka" que se han traído los miembros del citado Tribunal, el Supremo, como su propio nombre indica, en este asunto. Ya lo dice el estribillo de la vieja canción: "izquierda, izquierda; derecha, derecha; delante, detrás; un, dos, tres€" y vuelta a empezar. Al final, ayer optaron porque sea el cliente el que pague la factura de forma directa, aunque fue por la mínima, 15 a 13.

Lo más preocupante de todo lo anterior es el descredito en el que ha caído, todavía más, el sistema judicial español. A saber: hay unos hechos que son los mismos; hay una norma, que es la misma; sin embargo, se dan sentencias diversas y contradictorias entre sí ante unos mismos hechos y utilizando la misma norma. ¿Cómo se come eso? No veo yo al ciudadano de a pie entendiéndolo. Y si lo anterior se extrapola al resto de relaciones de esos ciudadanos con los Juzgados, pues apaga y vámonos. "Si eso pasa con el más alto Tribunal, al margen del Constitucional, que no podrá suceder en los Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia" pensarán algunos, y con toda la razón del mundo.

Y, del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno, donde también practican el "Baile de la Yenka" un día sí y otro también. A lo largo de estos cinco meses que llevan en sus puestos, tanto el Presidente del Gobierno como los ministros han ido dando bandazos en asuntos diversos y la relación se haría casi interminable. Los últimos vienen del lado presupuestario y, tal y como dijo la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es a la vez la presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ahora contemplan una prórroga de los Presupuestos vigentes, es decir de los elaborados por Rajoy. Pero, a la vez, como quieren aumentar el gasto social, necesitarían recaudar más y, por lo tanto, subir algunos impuestos. ¿Cómo se haría eso? Se supone que mediante un Real Decreto Ley que luego tendría que ser convalidado en las Cortes. Eso suponiendo que Sánchez y su equipo contasen con los apoyos necesarios. Todo con tal de no convocar elecciones. En resumen, que entre unas cosas y otras vivimos en un permanente "Baile de la Yenka".