El "rollo" de la Ortografía

No se que parte de culpa tiene en la epidemia García Márquez, tan leído, tan Nobel de Literatura. Él fue quien sorprendió al mundo del castellano, en el Primer Congreso de la Lengua, disparando en Zacatecas (Méjico) en 1997, aquel "¡Jubilemos la ortografía!". Lo cierto es que hoy y aquí las faltas de ortografía tienen la condición de "epidemia". Me manda el recorte del diario un amigo de la USAL. La Académica Inés Fernández Ordóñez dijo ayer : "Es terrible, pero incluso es muy común entre mis alumnos de Filología que pongan faltas". Si las cometen quienes estudian una cultura tal como se manifiesta en su lengua y su literatura, estamos apañados. Resultado : el pasado verano casi el 10% de las plazas de profesor de secundaria (a las que concurrieron 200.000 opositores) quedó desierto. Una escabechina. Casi 2.000 plazas sin cubrir, con la falta que hacen y el paro que padecemos.

En mis tiempos, en que no existían los ordenadores, y había pocos teléfonos, desde luego sin corrector ortográfico, los maestros nos obligaban a leer El Quijote - el Evangelio del poema de Unamuno -, en voz alta. Pero también a redactar, soportábamos dictados, y hasta debíamos memorizar "Con diez cañones por banda", "Oigo patria tu aflicción" o un madrigal de Gutierre de Cetina, organizando competiciones de declamación. Ahora la carencia brutal de lectura (aunque editemos al año mas de 60.000 libros), aquellas provocaciones del escritor colombiano ("enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota.."), la ventaja de los chismes con corrector y hasta traductor, y la falta de suspensos o "cates" a tiempo, junto a la comodidad de emplear términos coloquiales, abreviaturas, "emoticonos"€nos ha llevado al atroz empobrecimiento del lenguaje, una anemia de "la sangre del espíritu", imagen del primer verso del conocido soneto de Unamuno, que continúa solemne : "y mi patria es allí donde resuene/ soberano su verbo€"

García Márquez desbarró en Zacatecas sosteniendo que con los acentos "nadie va a confundir revólver con revolver". ¡Si, si!. No hemos llegado a la confusión de Babel, pero todo se andará. (Ojo, si don Gabriel confesó "yo no se gramática", debo reconocer que ayer mandé un texto a la imprenta sin algunos acentos).