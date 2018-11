Lo fue por muchas razones y lo sigue siendo por otras muchas. Lo fue y lo es por sus campos, por su gente, también lo es por su historia, por su cultura, por su lengua€ Porque la hacen ancha quienes buscan hacerla insignificante humillándola, despreciándola, ignorándola. ¿Cómo? humillándose, despreciándose e ignorándose a sí mismos. Ancha es porque lo dice el dicho€ y el poeta. Pero el poeta, que va de verdad en verdad y entre ellas se mueve, dice también: "Castilla miserable, ayer dominadora,/ envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora". Pues esto mismo que el poeta dijo de Castilla puede decirlo hoy cualquiera de toda España. Sin embargo, esa Castilla de adobe, andrajosa, siéndolo aún mucho, aunque cada vez menos, trata de huir, y lo consigue, de sus miserias, quitándole razones al poeta.

Cruzarla es perder de vista el horizonte de un lado, de otro y de todos, inmenso espacio en el que aparecen desperdigadas, a lo lejos, torres de iglesias medio perdidas, ruinas de castillos en mitad de la nada, solitarios y abandonados, polvaredas de un rebaño de ovejas que pasta o de un tractor que ara y prepara la sementera bajo un cielo infinito y un sol mustio sobre una tierra plana y sin sombras. La vista no abarca Castilla porque ancha es. Castilla abarca no solo España entera, también medio mundo, algo que le cuesta asumir, aunque solo tenga que mirarse y verse tal cual es, porque lo es, por mucho que se empeñe en querer no serlo.

En el paisaje castellano se nota, espectacular, el otoño, y a medida que se avanza camino adelante el panorama cambia y el terreno se encrespa a la vista de la Cordillera Cantábrica, límite norte de la meseta, ya con nieve en los picachos, donde nace el Pisuerga, que de allí baja y acompaña hasta el Duero.

Y así, redescubriendo sin parar la anchura castellana, llega el viajero a Aguilar de Campoo, lugar donde lo ancho se acaba, sin llanura a la vista, dispuesto a cumplir con la promesa que se hizo de visitar siempre que le fuese posible las itinerantes "Edades del Hombre", que este año le ha tocado allí hacer parada€ y allí permanecerá hasta el 9 de diciembre, repartida entre la iglesia románica de Santa Cecilia, que alza su esbeltez al pie del castillo, y la colegiata gótica, pero con resíduos románicos a la vista que delatan una antigüedad mayor, de San Miguel.

Que "La Edades" sigue teniendo tirón se nota en Aguilar de Campoo, llena de visitantes que si no fuera por la exposición allí no estarían, aunque la villa merezca visitarse siempre, en cualquier momento, porque tiene mucho que enseñar. Titulada en esta ocasión Mons Dei, muestra una vez más el inmenso patrimonio religioso, artístico, histórico y cultural de Castilla y de León, elementos todos de esa anchura (no solo geográfica) inabarcable que la caracteriza.

Con esta nueva edición ha vuelto a ponerse a prueba, y aunque desde el principio (treinta años) se viene nutriendo de sí misma, ni se agota ni se repite. En esta ocasión, como en todas, está presente Salamanca (con una obra de la Universidad Pontificia, otra del convento de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda y otra más del convento de las Franciscas), también Ciudad Rodrigo (con una obra de su Catedral), además de Venancio Blanco, del que se expone un San Juan de la Cruz, de la Fundación Mapfre, y dos pinturas de Ramiro Tapia.

Castilla y León, con estas exposiciones que allá donde se montan son el acontecimiento del año (éste en Aguilar de Campoo, el que viene en Lerma, ¿para cuándo en Béjar? que lleva años intentado llevársela a casa sin conseguirlo..., cosa que no descarto porque Alejo es terco), se recrea en su grandeza, por lo que fue y por lo que tiene a costa de lo que fue, que por haber sido mucho, lo sigue siendo.

Observo como va España —de mal en peor, en manos de un Gobierno infame "presidido" por el mayor impostor del Reino, además, dispuesto a seguir siéndolo hasta el final al precio que sea— y busco refugio en la impronta de aquella grandeza de su pasado, que sigue siendo presente y que luce con el esplendor de lo sublime que, aun cuando no consuela, evade de esta cutre y hortera actualidad que nos invade y entretiene. España es como una señorona de rancio abolengo que en la decadencia de su fortuna y facultades exhibe orgullosa las joyas que aún conserva como muestra de lo que fue, tuvo y sigue teniendo. Pues visto lo que hay, me quedo con la señorona, su orgullo, que también es mío, y sus joyas, que son de todos.