Aguantar la respiración

La hipoteca, que siempre ha sido un quebradero de cabeza para las parejas y las familias, se ha convertido estos días en una cuestión de Estado, que tiene a la economía nacional aguantando la respiración. ¿Y cómo un juez se aísla de esa circunstancia? Porque ahí fuera, el Ibex 35 tirita, los bancos miran con ojos desencajados lo que se les viene encima y el Gobierno se teme lo peor, que la cuestión repercuta en el crecimiento, se resientan los ingresos y Europa cuestione todavía más nuestros Presupuestos. Pero es, también, una enorme oportunidad para los despachos jurídicos como lo fue el asunto de las preferentes. Esto es lo que hay.

Los días grises de otoño me da por pensar en estas cosas y leer biografías. Un gran biógrafo e historiador, Manuel Fernández Álvarez, don Manuel, hubiese cumplido hoy años. Nació el 7 de noviembre de 1921 y él mismo se autobiografió en alguno de sus libros como hizo con Cristóbal Colón, el Gran Duque de Alba, la Princesa de Éboli, Cervantes, Isabel la Católica, Felipe II, Juana la Loca, Fray Luis de León, Jovellanos o Carlos V, sobre todo Carlos V. De este sabía más que él mismo. El siglo XVI fue su patria investigadora, de donde sacó material para multiplicar por dos su bibliografía. Nada de ese siglo le fue ajeno, ni siquiera las brujas o las rameras. La lectura de alguna biografía citada da un conocimiento formidable del Siglo de Oro, que lo fue para muchos, aunque para muchos más lo fue de miseria: es el siglo de la picaresca. Me pregunto qué hubiese pensado don Manuel de la película "Asesinato en la Universidad", él, que tanto escribió de Inquisición y frailes y del propio Fray Luis de León, cuyo proceso dramatizó para que sus alumnos lo representasen. Un texto con pocas concesiones a la ficción.

En un par de años se cumplirá el centenario de su nacimiento. De momento, el que viene será el vigésimo de la muerte de Gonzalo Torrente Ballester, a quien le gustaba rumiar las palabras, saborearlas como sus queridas croquetas del Novelty, donde hace vela cada día mirando a la Plaza Mayor. Aún recordamos la marcha del furgón con los restos de don Gonzalo tomar la calle Toro arriba camino de Serantes, del cementerio de Serantes, vecino de la ermita de Chamorro, donde oficia sus milagros la Virgen de Nordés. Todo ello enmarcado en un valle que fue testigo de la infancia de don Gonzalo y le inspiró parte de su obra. Allí reposa, junto a Fernanda, su segunda espolsa.

El mundo de las efemérides, aniversarios y celebraciones no termina con la del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca. Irán saliendo otras, que bien aprovechadas quizá puedan darnos algún turista más, un congreso, una reunión o exposición, que hoy el turismo sale de casa para estas cosas novedosas, pues ya tiene todo visto, o eso dice. Pero eso será si el asunto de las hipotecas no hunde el país, como auguran los agoreros. Ya nos sitúan estos, de nuevo, al borde del abismo, con los pies colgando y el viento empujando a la espalda. El borde de los precipicios es un lugar que conocemos muy bien, pues hemos estado allí en bastantes ocasiones. Parece que nos gusta. Podríamos celebrar los aniversarios de esas ocasiones, como esta de las hipotecas, igual que cabo de años o efemérides.