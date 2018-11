Si el Real Madrid no juega a esa misma hora o contraprogramasen en otra cadena con algún concierto en directo de Cohen, Bowie, o Tozzi, cosa que parece imposible, acostumbro a conectar diariamente a eso de las 21:30 horas con la Sexta. Es decir, soy fanático del programa "El Intermedio", del que diría que es un maravilloso oasis confeccionado contra la solemnidad de los habituales noticieros y la aburrida programación televisiva, defensor a ultranza de esos cómicos liderados por El Gran Wyoming, que pasan revista a la actualidad habitualmene con una buena dosis de lucidez, humor, inteligencia y mala baba.

Celebro, sin embargo, que me perdiese el programa donde al colaborador Dani Mateos se limpiaba los mocos con la bandera española. El problema que yo le veo al asunto, dando por sentado que el humor es en primer lugar una muestra de la inteligencia del ser humano, es que no acabo de entender donde puñetas esta la gracia en el hecho de que aparezca un tipo limpiándose los mocos con una bandera, sea ésta la que sea: española, brasileña o de la República Democrática del Congo.

Por encima de las muchas y procedentes reflexiones que podamos hacer con respecto a la libertad de expresión, la mala educación o las ganas de ofender gratuitamente y menospreciar a quienes se sientan identificados con un determinado símbolo, lo que me niego a creer es que el supuesto sketch sea humor, por mucho que sea esta la coartada, que utilice el mocoso para justificarlo. ¿Qué hay de humorístico en que un tipo sin venir a cuento y con el simple ánimo de molestar se limpie las narices, o hasta cualquier otra parte del organismo, con una bandera?

Leo que alguna empresa que había contratado a Mateos para anunciar sus productos, le ha rescindido contrato. También a gente enfurecida en las redes sociales pidiendo que se le despida del programa o que se le interponga una demanda judicial. Hay incluso peña que le reta a que haga lo propio con la estelada o la bandera yihadista. Personalmente, creo que sería suficiente con que se le obligase a ver unos cuántos vídeos de Tip y Coll, Gila o Faemino y Cansado. Ahí aprenderá a distinguir el verdadero humor de la patochada infantiloide para imbéciles con el coeficiente intelectual de un alcornoque.