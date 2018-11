Alimentemos a la bestia

Dani Mateos, el actor que utilizó la bandera para sonarse los mocos, es simplemente un imbécil y un guarro. Supongo que si lo hizo con la bandera, es de los que habitualmente se limpia los mocos con la manga del jersey o con la servilleta. No llega a la categoría de provocador porque ni siquiera es capaz de medir las consecuencias de sus actos. Ahora, cuando le han llovido las críticas y, sobre todo, le han empezado a rescindir contratos por utilizar su imagen, se arrepiente. Lo dicho, un perfecto imbécil o un bobo de solemnidad, que se cree que hace gracia con sus repugnantes gestos.

Es inconcebible que alguien tenga que justificarse en este país o avergonzarse por llevar los signos de su patria, pero en realidad lo que hay que hacer es plantar cara a idiotas como Dani Mateos. Pero es más grave lo del PSOE y el Gobierno que con tanto desatino dirige Pedro Sánchez. No sé cómo todo un ministro de Fomento puede decir que es una provocación ir a Alsasua a defender a la Guardia Civil y la unidad de España.

El ministro Ábalos, también secretario de Organización de un desnortado PSOE, no arremete contra los energúmenos, sino contra quienes defiende el Estado de Derecho y apoyan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, precisamente en el lugar donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas hace poco más de un año cuando estaban de paisano en un rato de disfrute y ocio.

La panda de bestias se han apoderado del municipio navarro y el domingo decidieron convertirlo en un estercolero, mientras una mayoría silenciosa aguanta el miedo para no provocar que la turba incontrolada le meta un par de guantazos si abre la boca o si expresa libremente lo que piensa.

Pero el ministro el lugar de proteger a los que viven con la libertad coartada, nos propone que no vayamos allí y que aguantemos, o mejor dicho que aguanten los que viven allí o los que están destinados en ese pequeño enclave navarro para no provocar a la bestia batasuna, que ya no mata, pero sigue amedrentando, coaccionando y provocando violencia. Este es el mundo al revés, pero no es extraño con este presidente del Gobierno que tenemos.

Las palabras del portavoz del Senado son impresentables. Ander Gil tendría que haber presentado ya su dimisión por afirmar que los que acudieron al acto de apoyo a la Guardia Civil fueron a provocar.

"Fueron a agitar el odio los que nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche", ha dicho este señor que pertenece a un partido que también ha sufrido el terrorismo. Lamentablemente tanto en las filas del PP como en las de Vox, que fuero los partidos junto a Ciudadanos, apoyaron el homenaje en Alsasua tienen víctimas de Eta en sus filas y saben perfectamente hasta dónde puede llegar las alimañas cuando encima se encuentran respaldadas por el Gobierno.

Dar la espalda o ignorar lo que está ocurriendo en algunos territorios de España es absolutamente ignominioso y es lo que pretende Pedro Sánchez con tal de mantenerse un ratito más en el poder.

Tristemente, igual que está ocurriendo en Cataluña, en el País Vasco y Navarra, se necesita más presencia del Estado, más defensa de España y de nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad, que cada día se la juegan más en lugares tan adversos y con tanta inquina, porque de lo contrario serán las minorías quienes se adueñen y sometan a las mayoría silenciosas que no pueden disfrutar de la democracia como lo hacemos quienes vivimos en el resto del Estado español.

Me parece curioso que quienes arremeten o han arremetido contra la Guardia Civil, como ha ocurrido con Pablo Iglesias, ahora recurran a este cuerpo para que guarden su imponente chalé. Y al líder de Podemos ni siquiera se le menea un pelo de su coleta, porque ni tiene ni conoce la vergüenza por sus continuas contradicciones.

Cada día que pasa con un presidente como Sánchez al frente del Gobierno sube el paro, la pobreza y los idiotas se adueñan de las calles.