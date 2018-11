Cayó otra Feria del Libro Antiguo. Cerró con una tarde gris y la pregunta de si regresará o no a la Plaza Mayor flotaba en el aire, porque hay quienes defienden que se abra en otro lugar. Los Bandos, por ejemplo, donde ya estuvo. Y no es lo mismo, dicen los libreros, porque a la Plaza Mayor baja todo el mundo, pasea entre los libros, los toca y al final siempre hay una compra y una venta. Y no parece que sea así en otras plazas. Ahora, toca desmantelar la Feria, y durante unas semanas la Plaza Mayor aparecerá desocupada antes de que haya que montar el escenario del Fin de Año Universitario, que ahora se llama así a la Nochevieja Universitaria, y luego el adorno navideño que este año ocupe su centro. Estaremos ya en Navidades, porque noviembre pasa rápido, vuela entre libros, castañas asadas y matanzas, con sus correspondientes fiestas. Es una suerte que sea así porque noviembre es un mes oscuro y frío, propio de capas (estamos en vísperas de San Martín) que nos aíslen de las gripes, ahora que se nos convoca a una nueva "marea" blanca, la enfermería se nos pone de huelga y ya veremos por dónde entramos al nuevo hospital.

Noviembre huele a chimenea y castañas asadas, y se ve venir desde Huerta Otea, que tiene miradores espléndidos de Salamanca y caminos históricos. Se ve venir en los colores de sus legendarias choperas, que fueron durante muchos años propiedad casi privada de los vecinos del "Castigo". Un barrio problemático, diríamos hoy, a donde muy pocos ajenos a él se acercaban. Perteneció a la parroquia de la Purísima cuando Miguel Pereña era su rector, pero más tarde, cuando se pone en marcha la parroquial de San Juan de Mata –se cumplen ahora cincuenta años—pasó a depender de esta. Oficialmente era el barrio Soto Muñiz, pero a todos los efectos se llamaba "El Castigo". Es más, cuando en abril de 1961 estrena capilla y escuela, la noticia de este diario lo llama barriada de "El Castigo" y relata que fueron obreros en paro que vivían en ella los que hicieron la capilla y la escuela con sus propias manos en terrenos cedidos por Juan Agustín Benito, industrial de Villar de Peralonso, y dinero aportado por particulares e instituciones, además del entusiasmo de muchos jóvenes universitarios o religiosas. Hablamos de una "Santa Misión". No sé si porque vivir allí era un castigo o lo era acercarse, pero era "El Castigo". Hace años escribí de Eustaquio Diéguez, apodado "Castigo" por su mujer, Cruz o la señora Cruz, que debía de ser de armas tomar porque hacía honor a su nombre: era una cruz para Eustaquio, que la llevaba por castigo, según los parroquianos de una venta. Tengo noticias de un bar "El Castigo" en Huerta Otea, barrio sucesor de "El Castigo", donde quizá sepan algo más. Pero oficialmente era el Barrio Soto Muñiz. Lo de Soto, supongo que sería por la proximidad al río y la vegetación, y lo de Muñiz€lo ignoro. El obispo Mauro Rubio fue quien separó al Castigo y Salas Pombo (hoy San Bernardo) de La Purísima y los incorporó a la parroquial de San Juan de Mata, que fue muchos años la parroquia de mi infancia, y su capilla, la de mi colegio.

El caso es que ya estamos encarrilados en noviembre, con sus San Martín, Black Friday, vísperas del gran puente, Santa Cecilia y efemérides correspondientes. Lo importante es que pase rápido.