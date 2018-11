Ayer fue un día especial para quienes padecemos una enfermedad, un mal que mata dulcemente, la diabetes. Más de cuatrocientos veintidós millones de personas en el mundo padecemos esta dulzura inadecuada. Alguien llamado Eduardo Jorgensen, junto a su equipo, está tratando de lograr que la amargura que esta dulzura produce en tantas personas, deje de ser así.

Hasta aquí todo fenomenal, emociona ver que en el mundo y porqué no en España hay grandes personas que pueden dar mucho y muy bueno por los demás en los distintos ámbitos del saber, de la cultura, de la solidaridad, del deporte, la medicina,... Emociona, porque últimamente parece que nos revolcamos más en el fango de las miserias humanas, en el lodo maloliente de los errores, sobre todo de los demás antes que de los propios.

Es una pena que las buenas noticias no vendan, que pasen casi desapercibidas y apenas tengan espacio y presencia en los medios. Mientras que aquellas otras de las que deberíamos avergonzarnos como personas, se hacen presentes hasta el hartazgo, no para bien de todos, sino para machaque de quienes las padecen con dolor y morbo de aquellos que no tienen vida propia. La noticia como información es necesaria, sin duda alguna, la pena es cuando genera confusión y se vuelve en contra de todos, desvirtuando el fondo de lo que hay que tratar y realmente importa, pudiendo generar un daño aun mayor.

Volvamos a Eduardo Jorgensen y a sus genialidades como persona, médico e inventor. Está logrando tratar la diabetes sin necesidad de agujas ni pinchazos. Solo quienes padecen dicha enfermedad pueden entender el alcance de la noticia y del trabajo de este hombre. Ahora bien ¿Cómo es posible que no se pongan todos los medios a su alcance para que cuanto antes logren su objetivo? No discuto yo que no sea necesario invertir y defender la gratuidad de intervenciones de otro tipo, pero hemos de establecer prioridades y por encima de todo y en todo ha de imperar la cordura, la honestidad y el sentido común, más allá de intereses personales.