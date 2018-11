Tiempo de difuntos

A Franco, como a tantos otros muertos del montón, ya hace tiempo que le habrán descarnado los zancarrones, con gula los gusanos. Del dictador o Generalísimo –tal y como se referirán a él unos y otros, según la simpatía que le tengan– quedarán solo huesos y polvos y, el alma, andará despenándose en algún serenísimo y lejano claustro, donde seguramente no le alcancen la ira y vituperios de los garantes a sueldo de la memoria histórica.

Mi memoria de Franco –la que yo guardo en mis sesos– es la de un señor bajito y con bigote que me miraba desde la pared de la escuela. No recuerdo que aquella mirada me resultara intimidante, aunque sí un tanto grave y circunspecta. Cuando ya dejé de ser muy chica, supe que con aquel señor había pocas libertades, que no le gustaban los alborotadores ni los titiriteros, y que, estaba donde estaba, porque había tenido que meterle mano a una España dividida que, al disparar desde uno y otro bando, estaba matándose entre sí. Nunca tuve que correr delante de los grises porque, cuando alcancé la edad de hacerlo, la democracia me encontró sentada en una clase con un montón de chicas y chicos de toda condición, disfrutones y despreocupados por la afinidad que su familia hubiera o no tenido con el Régimen. Los nuevos tiempos habían llegado y, por lo que advertí, jóvenes y mayores no pensaban desaprovecharlos. Entonces no sospechaba que años después, otros se empeñarían en "regresar".

Y es este "regresar" el que hoy a tantos nos preocupa. El pasado viernes, en uno de esos brindis de mesa de amigos, una voz dijo: "por España, que está en peligro". Si mi difunto abuelo levanta la cabeza se echa a temblar. La confianza en los políticos (y en este paréntesis caben todos) se ha perdido y el pueblo comienza a encontrarse desamparado y solo. Ya ni siquiera le manosean o miman los que buscan su voto. ¡Son tantos los cabildeos que hay en cada partido, que no sacan tiempo para dedicarse seriamente a su oficio! Su única preocupación es (a sueldo, ¡menudo chollo!) continuar. Eso€ y sacar tajada a los muertos. ¿Cuántas horas parlamentarias se llevan pagadas por los restos de Franco? ¿Cuántos plenos municipales? ¿Cuántos minutos de telediario? Mejor que nadie me lo diga. Déjenme disfrutar de más digno tiempo de difuntos y más dulce memoria. La de mis amigos Juan Carlos Martín Aparicio y Javi Martín Sayagués, por ejemplo. Para ellos, oración y eterna paz. Que la memoria nos los traiga con sus mejores honras y alabanzas. Para hozar sombras, huesos y alhorres, desgraciadamente, ya están otros.