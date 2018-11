El radical cambio de opinión de Pedro Sánchez hace presagiar lo peor. Nos anuncia el principio de un camino que ya sabemos cómo va a acabar. La hoja de ruta marca que la etapa final es el indulto. No hay vuelta de hoja. La duda será saber cuál será el espacio temporal. Esa es la única incógnita. Entonces, en ese preciso momento, nos daremos cuenta de que nada ha valido la pena. Ni que los policías se jugaran el pellejo en terreno hostil. Ni que los españoles saliéramos en masa a la calle y se empezara a lucir con orgullo la bandera. Ni que un juez valiente dedicara horas y horas de trabajo para hacer justicia en una instrucción impecable. Ni que se aplicara por primera vez el artículo 155 aunque fuera en "modo timorato". Ni que nos humillaran Alemania y Bélgica en una de las mayores injerencias externas de la historia de la democracia. Ni tampoco que vayamos a gastar un dineral en un juicio que será una auténtica pantomima. Una farsa. Una absoluta pérdida de tiempo. Importará bien poco la sentencia. Es la crónica de un indulto anunciado.

El Gobierno ya no está cómodo con el proceso a los golpistas. Como bien dijo Carmen Calvo con absoluta desvergüenza (la cara dura de esta señora es mayor que en su etapa con ZP), no es lo mismo lo que diga el Sánchez líder de la oposición que el Sánchez presidente. Por supuesto. Si no le gustan mis principios, tengo otros. Y mucho más cuando las propias ratas independentistas te han aupado al poder. Y mucho más cuando los rufianes que desean la destrucción de España tienen que aprobarte tus presupuestos. Indicar a la Abogacía del Estado de que no se puede acusar de rebelión a los Junqueras, Forcadell y compañía es la antesala del indulto. Porque sólo el indulto va a contentar a la escoria secesionista. Esa será su victoria y su chantaje. Los ´Tejeros´ del siglo XXI habrán ganado y el resto perderemos.

No hace falta ser un experto para saber que hace un año en este país un grupo de pirados cometió un delito de rebelión. Porque según el Código Penal, es suficiente con "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Es un hecho objetivo que eso ocurrió. Me da igual que fuera sólo durante unos minutos. El simple hecho de hacerlo fue un golpe de Estado de manual. Y la respuesta de la justicia debería ser que estos señores y señoras se pudran en la cárcel. El problema es que mientras esta gentuza siga siendo necesaria para la gobernabilidad de España, podrán ser rebeldes, sediciosos o, lo que vienen siendo a lo largo de la historia y llevan en su ADN, vulgares parásitos de las arcas públicas. Porque en este país deberíamos estar hablando de ilegalizar a este tipo de partidos. Pablo Casado lanzó la idea y algunos se llevaron las manos a la cabeza. Pero a día de hoy no encuentro diferencias entre esta gente y los batasunos de antaño. Su presencia en la democracia es nociva. Son un foco de violencia y de odio.

Lo que más me preocupa no es el mensaje que lanza el Gobierno con sus palabras y el escrito de la Abogacía del Estado. El problema es que esta gran farsa va calando poco a poco. Hay gente que se escandaliza cuando se califica a estos golpistas de golpistas. Algunos incluso empiezan a sentir empatía y les da hasta lástima que estén en prisión. Y el sentimiento de pertenencia a este país se vuelve a diluir. Para difundir esta propaganda están los medios de la izquierda patria. Entre ellos LaSexta, donde se ha llegado al límite de que un payaso mezquino cometa un ultraje a la bandera en vivo y en directo. "Es broma", dicen algunos. "Es comedia", dicen otros. "Es libertad de expresión", comentan los predicadores del libertinaje. Es la decadencia de una España que traiciona a los que la defienden y premia a los que la mancillan. Si no somos capaces de ver esto, hemos fracasado como país. Y ese indulto anunciado, que nos impedirá mirarnos al espejo, será la mejor muestra.