Agenda Cultural para hoy, día 5 de noviembre de 2018

EXPOSICIONES

La moda y época del siglo de oro español

Palacio episcopal / x-S 11:00-14:30 y 17:00-21:00 h. / D 11:00-14:30 h.

El Palacio Episcopal muestra un amplio repertorio de trajes que se vestían por parte de los diferentes estamentos sociales de cada época. La exposición se puede visitar hasta el 5 de noviembre.

Trabajos fin de grado de alumnos de bellas artes

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / s-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

Selección de los trabajos Fin de Grado de un grupo de 24 alumnos de la Facultad de Bellas Artes, que abarca todas las disciplinas que se imparten en dicha facultad: escultura, pintura, dibujo, fotografía, diseño, audiovisual y grabado. Hasta el 11 de noviembre.

´Pinturas leídas´´

La Salina/ M-d 11:30-13:30 H. y 18:00-21:00 h./ d y f 11:30-13:30 H.

El pintor peñarandino Alejandro Mesonero lleva a la sala de La Salina 40 óleos, invitando a un viaje entre la ilustración, la memoria y la nostalgia y, desde luego, a contemplar la belleza en pequeñas secuencias que nos parecerán incluso cinematográ?cas. Inspira en esta exposición una aventura de luces, amarillos, oscuros, luminosos contrastes, en de?nitiva tras un juego magní?co de colores y ?guras que el artista nos enseña como pinturas leídas.Hasta el 11 de noviembre.

Campo del cielo

Museo de Salamanca / m-s 10:00-14:00 H. y 16:00-19:00 h. / D y F 10:00-14:00 h

El artista Mikha-es muestra tres años de trabajo en la exposición que gira sobre un meteorito de 2,5 millones de años. 7 piezas centradas en el meteorito. Hasta el 11 de noviembre.

Encuadrenaciones artísticas

Museo Unamuno / L-V 10:00-14:00 H.

Muestra "Encuadernaciones artísticas del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de la Real Biblioteca (1992.2018)". Hasta el 18 de noviembre.

´Pintura mínima´

Adora Calvo / m-v 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

Exposición colectiva de los artistas Ángeles San José, Jordi Teixidor, José Mª Yturralde, Mitsuo Miura, Nico Munuera y Rosa Brun del expresionismo abstracto al minimalismo. Hasta el 20 de noviembre.

"Music for the Masses"

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / S-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

"Music for the Masses" del artista salmantino Luis San Sebastián es un proyecto que consiste en utilizar la historia del arte y la música como "caja de herramientas". Incluye diecisiete series de obras en diferentes soportes, tres instalaciones realizadas específicamente para las salas del DA2, una escultura y un vídeo. Esta exposición explora las relaciones entre el arte y la música por medio de los movimientos artísticos y las subcultura juveniles. Hasta el 25 de noviembre.

Presuntamente pop´

Museo del Comercio / m-s de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00 horas. / l y d de 10:00 a 14:00h

La muestra ofrece una conjunción de música, arte e historia del comercio bajo la estética pop. Una de las partes más innovadoras es la elaboración de quince imágenes sobre comercios e industrias de la provincia que se han reconvertido utilizando técnicas del pop art. Hasta el 30 de noviembre.

Óleos y redes

Colegio de Farmacéuticos / lunes a sábado

Tomás Martín, arquitecto natural de San Muñoz, muestra una colección de trabajos al óleo con soportes en lienzo y madera. Hasta enero.

"Venancio blanco y sus coetáneos"

Sala de Exposiciones de Santo Domingo /m-v 17:00-21:00 h. /s, d y f 12:00-14:00 y 17:00-21:00 h.

Selección de fondos de obra gráfica de Venancio Blanco y de otros artistas coetáneos del escultor salmantino, así como de algunos maestros de la primera mitad del siglo XX y jóvenes creadores actuales. Se incluyen obras de artistas como Picasso, Matisse, Chagall, Vasarely, Solana, o nuestros contemporáneos Chillida, Tapies, Saura, Mompó y otros. Esta exposición fija su mirada en una serie de piezas de diversos lenguajes, técnicas y formatos, que conviven entre la figuración y la abstracción, la tinta negra o el cromatismo, y que dan cuenta de la riqueza plástica del grabado. Hasta el 1 de enero.

"Seducidos por la realidad"

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / s-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

En Seducidos por la realidad nos sumergimos en el universo creativo de diez artistas imprescindibles en el panorama artístico de nuestro país. Hablamos de Esperanza Parada, Amalia Avia, Julio López, Francisco López, María Moreno, Carmen Laffón, Antonio López, Isabel Quintanilla, Cristóbal Toral y José Hernández. Habrá visitas guiadas los sábados, a las 18´00 y a las 19´00 horas, y los domingos a las 13´00, 18´00 y 19´00 horas. Hasta 6 de enero.

Cristina Toledo. Una historia victoriana

DA2 / m-v 12:00-14:00 H. y 17:00-20:00 h. / s-D 12:00-15:00 y 17:00-21:00 h

Exposición "Una historia victoriana" de la artista Cristina Toledo, ganadora del XXII Certamen Jóvenes Pintores de la Fundación GACETA. La artista emplea la pintura como lenguaje para otorgar una dimensión más corpórea a ciertas imágenes de entre la sobreabundancia de ellas que nos rodea. Rescata material fotográfico de diversas procedencias y elabora a partir de ahí obras pictóricas que propician nuevas lecturas. Trabaja por series de fotografías relacionadas temáticamente entre sí, tratando cuestiones como la memoria pública y privada, la representación de la identidad o los mecanismos de control impuestos a través de lo visible. Hasta el 13 de enero.

"Contrapunto 2.0"

Catedral /L-D 10:00 a 18:00 H. /cerrada 25 diciembre y 1 de enero

"Las Edades del Hombre" regresan a la Catedral por el 25 aniversario de la exposición que enfrenta obras de patrimonio religioso con contemporáneas. Incluye piezas maestras de El Greco, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Antonio López o Venancio Blanco. Hasta el 24 de febrero.

Artilugios para fascinar

Filmoteca de Castilla y León / M-d 10:00-14:00 y 17:00-19:30 h.

Exposición permanente "Artilugios para fascinar. Colección Basilio Martín Patino", compuesta por diversos aparatos e imágenes anteriores o contemporáneas al cinematógrafo. Se pueden concertar visitas guiadas (máximo de 20 personas) en el teléfono 923 212 516. Los lunes permanece cerrada al público.