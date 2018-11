La banca celebraba hoy su gran día. Y aunque sabemos que la banca nunca pierde, quizá ya no se festeje al patrono, San Carlos Borromeo, como antes porque el gremio no está de humor. Pero aún hay veteranos del Coca o del Castilla que lo celebran y también clásicos del Banesto, según me consta. Entre ajustes por fusiones y EREs por la crisis, en los últimos quince años han salido del sector más de cien mil trabajadores de forma silenciosa, además, casi sin dar cuartos al pregonero, y nadie ha salido en su defensa. Salamanca es un ejemplo. Lo peor de todo es que, dicen, la sangría no ha terminado.

El patrono de la banca, San Carlos Borromeo, tiene también bajo su patrocinio el Cementerio de Salamanca como tuvo el convento de clérigos Menores que ocupó la Plaza de Colón antes de llamarse así. De hecho, se llamó Plaza de los Menores, pero también de la Yerba, del Carbón o de la Leña. En ella se instalaron los Menores llegados de la calle de Serranos tras dejar el Hospital del Rosario junto a San Esteban. Era mediados o finales del siglo XVII. Las descripciones de su convento realizadas por Joaquín de Vargas Aguirre o Enrique García Catalán revelan un notable edificio con una torre que competía con las catedralicias. La afición a la piqueta del siglo XIX convirtió el edificio en material de derribo para otras obras salmantinas con las bendiciones de la desamortización correspondiente y el arquitecto municipal de turno. Y vale que el convento sufrió lo suyo en ese siglo con la Guerra de la Independencia, pero€ En 1839 pasó a mejor vida, o sea, a los "Dibujos Salmantinos" de Vargas y las publicaciones urbanísticas de García.

En el camposanto de la banca han terminado (o casi) ilustres entidades bancarias salmantinas, como la histórica Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, fundada en 1881. El Banco Coca, creado en Guijuelo por el serrano Julián Coca Gascón, allá por 1893, absorbido por el Banesto y con desenlace trágico. La Caja de Socorro de Labradores y Ganaderos, creación, con la oposición familiar, de Mariano de Crespo Rascón, terrateniente, senador y beneficiario de favores reales. La banca de Matías Blanco Cobaleda, recibida de su tío Florencio Vega, y convertida en 1957 en Banco de Salamanca y en 1972 en Banco de Castilla. También pasó a mejor vida, tras una estancia en Rumasa, la banca bejarana de García Cascón. Creo que están todas, al menos las que recuerdo de unas cosas y otras.

Finalmente, San Carlos, patrocina a seminaristas y catequistas, cuyos vientos, en esta época, no son nada favorables. Crisis de vocaciones, lo llaman. De él se dijo que fue una lumbrera de su tiempo, algo que no podemos decir de los responsables de "Asesinato en la Universidad". El cúmulo de errores documentales, históricos y de todo tipo es para hacer una enciclopedia. Aquí no se quemó a nadie. Los frailes agustinos no iban a clase. El bonete que salía era el de Oxford. El hábito agustino no era así. Aquí no se quemaron libros. Si de verdad agustinos y dominicos se llevaban tan mal, por qué Fray Luis hace la oración fúnebre a Vitoria y los dominicos abren su convento a los agustinos cuando los franceses les echan del suyo. A los veinte minutos dejé de ver la película y me enfrasqué en "Comimos y bebimos", de Ignacio Peyró. Pero tengo a mis maestros indignadísimos.