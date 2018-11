Al nivel de un ridículo histórico

Después de piloto de pruebas y vigilante de la ORA, la profesión más peligrosa y al mismo tiempo la más odiada es ahora mismo la de abogado del Estado. Un señor o señora que ha invertido quince mil horas de su vida estudiando Derecho y Administración, compitiendo en duras oposiciones para defender ante cualesquiera jurisdicciones al Estado español, y que de un día para otro se vea utilizado como ariete para acabar con ese Estado por un presidente del Gobierno insensato hasta la estulticia€ es como para presentar la dimisión instantánea e irrevocable con el compromiso de dedicar el resto de sus días a la cría de gallináceas o cualquier otra labor de interés social.

Hubo un tiempo no muy lejano en el que la Abogacía del Estado gozaba de un estatus y una reputación envidiables. Sus miembros, como los ingenieros o los arquitectos, solo hablaban en pie de igualdad con sus colegas y con Dios. Eran un Cuerpo Superior, una raza funcionarial del más alto rango, la elite de los servidores de la Administración.

Todo ese prestigio ha sido barrido de un plumazo por la decisión de sus más distinguidos representantes de plegarse a los designios de su ministra, Dolores Delgado, por orden directa de Pedro Sánchez. Cuando el presidente del Gobierno ordena actuar en contra de España por el único y espurio interés de mantenerse unos meses más encamado en La Moncloa, un abogado del Estado que se precie de tal debe negarse en redondo a colaborar en semejante desatino. No existe aquí el imperativo ético de la obediencia debida, porque cuando un mandato impele al mal, la obligación moral es negarse. Abstenerse, desobedecer o dimitir.

Podríamos ser benévolos y considerar que Sánchez, su vicepresidenta sin un pelo de tonta (Calvo) y su ministra de los Dolores (Delgado), no han calculado el daño que infligen a la imagen de España empujando a la Abogacía a solicitar en su escrito de acusación las penas más livianas para los presuntos golpistas encabezados por Junqueras. Pero no vamos a caer en ese error. El presidente del Gobierno y sus colaboradoras son plenamente conscientes de la ofensa que cometen contra la Fiscalía General, contra el juez Llarena en particular y contra el Tribunal Supremo en su conjunto. Lo saben, pero les importa un bledo.

De paso se cargan de un plumazo la presunta separación de poderes en España, dejando claro el derecho de pisoteo y humillación del Ejecutivo sobre el Judicial. Dado que Montesquieu no va a levantar la cabeza, a los mandatarios de este Gobierno ´preso político´ de los golpistas, el atentado no les provoca el menor remordimiento de conciencia (si la tuvieren).

El ridículo que para nuestro país supone el que Sánchez obligue a la Abogacía del Estado a negar la existencia de un delito de rebelión en la rebelión de los asonados catalanes alcanza los niveles de lo histórico. A partir de ahora, a ver qué juez o qué tribunal se atreve a solicitar la extradición de los prófugos Puigdemont y Cía por un crimen contra el Estado que el propio Gobierno de nuestra nación se encarga de negar. El presidente se alinea así con los jueces belgas y alemanes que se cachondean de la Justicia española y la consideran propia de un país tercermundista. Sánchez acaba de confirmar que, aunque nuestro poder judicial sea modélico en su funcionamiento y en sus garantías entre los países desarrollados, el máximo responsable del Gobierno de la nación no lo cree así. Tanto no lo cree que Sánchez ya está preparando el terreno para un bochornoso indulto colectivo, que no hará sino inflar las velas del separatismo

Y todo por dar cuerda y contento a cambio de sus votos en el Congreso a Torra, Puigdemont, Junqueras y la jubilosa tropa de rebeldes, a los que apoya sin condiciones Pablo Iglesias en su empeño de destrozar España. Todo por seguir durmiendo unos meses más en el mullido colchón de la habitación presidencial en La Moncloa.

Caro nos va a salir el cambio de sábanas.